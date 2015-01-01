Дед Мороз и Снегурочка поздравили клиентов ŠKODA с Новым годом

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Новый год — один из главных праздников жителей нашей страны, поэтому уже в течение четырёх лет салон Прага Моторс, официальный дилер ŠKODA в Пермском крае, проводит Новогоднюю ёлку для детей своих клиентов.

Всего на празднике было около 90 ребят, которые пришли в ярких костюмах животных, пиратов, героев комиксов, ну и конечно, прекрасных принцесс и принцев.

В этом году маленьким гостям необходимо было получить волшебный ключ от двери, за которой находятся подарки. Для этого ребята встретились с котом Базилио и лисой Алисой, которые провели им интересные конкурсы на сообразительность и внимательность. Вместе с Базилио, с помощью волшебных слов «Ай-яй-яй! Шаляй-Валяй!» дети позвали волшебника, показавшего им настоящее шоу мыльных пузырей.

Для того чтобы ребята наконец-то встретились с Дедом Морозом, зажгли праздничную ёлку и получили заветный ключик, на помощь ребятам пришли Снегурочка и Ёлочка.

Одним из гостей праздника стал уже полюбившийся всем снежный человек Yeti, с которым с удовольствием фотографировались не только дети, но их родители. Кроме того, гости могли попробовать новогоднее волшебное печенье, сделать аквагрим и сделать фотографии с хаски, одной из древнейших пород собак.

Это был отличный день для взрослых и детей, наполненный новогодними сюрпризами, яркими эмоциями и искренними улыбками. Можно с уверенностью сказать, что гости мероприятия зарядились праздничным настроением на весь следующий год.

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