Строительство нового корпуса школы №59 оценено в 508 млн руб.

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26 декабря администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по строительству нового корпуса здания школы №59 в Перми на пр. Парковый, 8а. Максимальная стоимость работ составила 508 млн 167 тыс. руб.

Как следует из конкурсной документации, строительство будет вестись в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённой постановлением администрации г. Перми от 11.05.2016 №318 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2015г. №811».

Срок выполнения работ составит не больше 540 календарных дней со дня подписания контракта. Заказчиком выступило «Управление технического заказчика».

Строительство будет вестись за счёт средств городского бюджета.

«Новый компаньон»