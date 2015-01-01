Альпийская горка: три машиноместа по цене двух!

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В канун Нового года компания PAN City Group для будущих владельцев ЖК «Альпийская горка» (Пермь, ул. Чернышевского) предлагает уникальные возможности приобретения: успевайте купить машиноместо в подземном паркинге по акции «Три по цене двух»!

Для владельцев двух и более автомобилей, желающих навсегда закрыть вопрос с парковочными местами, есть возможность приобрести машиноместа в своём жилом комплексе по уникальной акции. Условием данной акции является обязательное приобретение трёх машиномест, стоимость каждого места в данном случае составит 500 тыс. руб. Выгода до 600 тыс. руб.! Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!

Кроме того, компания PAN City Group специально для вас разработала варианты покупки с рассрочкой платежа и приобретением машиноместа в кредит:

Вариант №1:

Рассрочка на 30 дней!

Покупка машиноместа с рассрочкой платежа в течение 30 дней. Машиноместо для вас будет по цене 750 тыс. руб.

Вариант № 2:

Рассрочка на три года БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!

По данному варианту у вас есть возможность приобрести машиноместо с ежемесячным графиком платежей. Первый год сумма выплаты будет составлять по 10 тыс. руб. в месяц. Со второго месяца — ежемесячные выплаты будут составлять по 20 тыс. руб. С третьего года выплаты по рассрочке составят 25 тыс. рублей в месяц. Стоимость места составит 800 тыс. руб.

Вариант № 3:

Рассрочка на три года с первоначальным взносом от 20% от стоимости машиноместа!

График ежемесячных платежей при данных условиях равными частями. Стоимость места при покупке в рассрочку фиксированная и составляет 800 тыс. руб.

Вариант № 4:

По данному варианту у вас есть возможность приобрести машиноместо в ипотеку. Срок кредитования до 10 лет, аннуитетные и дифференцированные платежи, ставка от банка партнёра ПАО АКБ «Урал ФД» от 16 до 17% годовых под залог недвижимости или автотранспорта.

Екатерина Волжанина, начальник отдела продаж PAN City Group:

— При выборе квартиры каждый человек задумывается о комфортном проживании всей семьи в новом жилом комплексе. Немаловажное значение для потенциального покупателя, особенно если он автолюбитель и в семье несколько автомобилей, имеет возможность приобретения в собственности своего личного машиноместа. Эта покупка не только решает целый ряд вопросов, возникающих у новых жильцов, но и гарантирует абсолютную безопасность вашего автомобиля. На сегодняшний день есть уникальная возможность воспользоваться этим выгодным предложением.

С каждым будущим покупателем машиноместа будет заключен договор купли-продажи.

Торопитесь забронировать место на закрытой подземной автопарковке. Количество мест ограничено.

Для каждого покупателя ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!

По вопросам покупки обращайтесь в офис продаж компании PAN City Group по адресу: ул. Ленина, 72а или по тел. 257-17-17

Проектная декларация на сайте panperm.ru.

Реклама

* Рассрочки предоставляются ООО «ПАН Сити Групп»