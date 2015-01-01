Пермский край вошёл в десятку самых спортивных регионов России

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Накануне был представлен «Спортивный рейтинг регионов», который впервые составила старейшая тематическая газета страны «Советский спорт».

Российские регионы в представленном рейтинге были распределены исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых: количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние); число турниров регионального, федерального и международного уровня; общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня и т.д. Кроме того, экспертным советом оценивались многочисленные количественные и качественные факторы. Такие как доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО.

Первые три места в рейтинге заняли Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Московская область. Пермский край в списке из 85 регионов России разместился на восьмом месте. Позади пермяков остались Москва, Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Нижегородская, Кемеровская, Мурманская области, Красноярский и Краснодарский края.

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