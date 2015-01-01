ПЗСП вновь в лидерах!

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«Квартиры в домах серии Э-600» от АО «ПЗСП» стали лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения».

Главная цель конкурса — мотивация развития производства для повышения качества товаров и конкурентоспособности предприятий. Пермский край участвует в программе с первого года её основания.

«Все предприятия, которые получают сегодня награду, прошли не простой, но достойный путь. Мы гордимся ими, они с честью представляют Пермский край на федеральном уровне», — подчеркнул председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов.

В этом году конкурс проходил уже в 19-ый раз. Его девизом стало «Будем патриотами, дадим Отечеству лучшее!». По итогам федерального этапа 14 наименований продукции и услуг получили звание лауреата, 20 стали дипломантами. ПЗСП вошёл в число лауреатов, представив в номинации «Промышленные товары для населения» квартиры в домах серии Э-600.

Алексей Жмаев, директор по развитию АО «ПЗСП»:

— Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе и подтверждаем качество нашей продукции. Более того, мы постоянно работаем «на опережение» — внедряем новые продукты и улучшаем существующие, откликаемся на пожелания наших клиентов и создаём новые планировки квартир. Наш девиз — готовые квартиры для жизни. И мы будем следовать этому девизу, развиваясь и предлагая покупателям качественные, современные и надёжные продукты.

Источник — пресс-служба АО «ПЗСП»