СТАРТ ПРОДАЖ нового дома от строительной компании «Камская долина»!
Строительная группа «Камская долина» объявляет о начале строительства и продаж квартир в новом доме на ул. Луначарского, 99
В центре Перми на ул. Луначарского, 99 скоро появится новый стильный дом «Феникс»!
Это дом для тех, кто ценит время, качество и безопасность.
«Феникс» подарит своим новосёлам все преимущества современной жизни: центральное расположение, функциональные планировки, светлые квартиры, закрытый двор без машин, двухуровневый паркинг, энергосберегающие технологии.
Жилой комплекс «Феникс» имеет интересную форму — это четыре 22-этажных корпуса, объединённые двухуровневым стилобатом.
Максимальный комфорт обеспечивает собственная инфраструктура дома: на первых этажах размещены супермаркет, ресторан, фитнес-центр, торговые галереи. В стилобатной части здания расположен двухуровневый паркинг. Кроме того, жителям «Феникса» доступна вся инфраструктура городского центра — в шаговой доступности престижные языковые школы, супермаркеты, театры, эспланада. Двор закрыт от машин и безопасен для детей.
Дом «Феникс» может похвастаться рациональными планировками: 1, 2 и 3-комнатные квартиры с «квадратными» комнатами, просторными кухнями и гардеробными. Только полезное пространство! А чтобы новые квартиры не превратились в склад вещей, в «Фениксе» предусмотрены келлеры — специальные кладовые для сезонного хранения вещей. Велосипедам, автомобильным шинам и санкам не место в прихожей или на лоджии!
Квартиры в «Фениксе» уютные и светлые за счёт низких подоконников и панорамного остекления. Под окнами — виды на красивую, растущую, прогрессивную Пермь!
Комплекс оснащён скоростными лифтами и современными системами энергосбережения, которые позволят жителям экономить на коммунальных расходах.
Продажи квартир в «Фениксе» стартуют в преддверии Нового 2017 года. Это отличная возможность сделать незабываемый подарок своей семье — начать новую жизнь в просторной и светлой квартире с панорамным видом на город!
На старте продаж мы предлагаем квартиры от 2 млн 699 тыс. 431 руб.!
Хотите узнать о «Фениксе» больше?
Приглашаем в офис продаж: ул. Стахановская, 45, бизнес-центр «Синица».
(342) 218-16-55 застройщик ООО «Феникс»
Проектная декларация на сайте www.kd-kvartira.ru
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