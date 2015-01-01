Ледовый каток в центре Перми строит инвестор из Екатеринбурга

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Как сообщает администрация Перми, 13 декабря инвестор из Екатеринбурга — индивидуальный предприниматель Кирилл Масягин — приступил к строительству ледового катка и горки для сноутюбинга.

Площадь катка составит 40 на 60 м. Вход на лёд со своим спортинвентарём будет бесплатным. Также здесь будет организован прокат коньков и «плюшек» для сноутюбинга.

Строительство планируется завершить на этой неделе.

«Новый компаньон»

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