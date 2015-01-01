На «Азоте» выбрали лучшего электромонтёра

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства электромонтёров, приуроченный Дню энергетика. В этом году в конкурсе участвовали 20 человек.

Соревнования проходили в три этапа: первый — теоретический, второй — проверка знаний электрических схем, где конкурсантам предстояло смоделировать схему из заданных элементов, третий — практическое испытание, которое проводилось на учебных стендах. На каждом этапе конкурса выбывало определённое количество участников. В итоге до финала дошли шестеро электромонтёров.

Сергей Загвоздкин, главный специалист отдела главного энергетика филиала «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ»:

— Задания для конкурсантов были подготовлены непростые, чтобы у жюри была возможность выявить действительно высокопрофессиональных работников. Но, так или иначе с подобными испытаниями может столкнуться любой электромонтёр на нашем производстве. Участие в конкурсе — это показатель того, что человек имеет определённые знания и, главное, что он инициативен. Эта инициатива будет в дальнейшем приветствоваться. В ходе мероприятия все конкурсанты показали достойный уровень знаний.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В филиале «Азот» регулярно проводятся мероприятия по повышению престижа рабочих профессий, в том числе конкурсы профмастерства. С одной стороны, они дают возможность руководителям подразделения и службе персонала выбрать лучших работников и планировать их карьерное продвижение. С другой — это стимул для саморазвития самих участников таких конкурсов, что, безусловно, важно для нашего предприятия.

По итогам всех этапов конкурса наибольшее количество баллов набрал Андрей Коковихин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха гранулированной аммиачной селитры. На втором месте оказался Владимир Шеин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроремонтного цеха. Третьим стал Алексей Буянов из этого же цеха. Все участники конкурса профессионального мастерства получили дипломы, а призёры соревнований — премии.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники