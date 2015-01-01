По факту отравления школьников в Верещагино возбуждено уголовное дело

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Прокуратура провела проверку после происшествия в Верещагинской школе №121 и выявила нарушения при организации питания в школе. В частности, на МУП «Верещагинский комбинат детского питания», которое и занималось организацией питания в школе, не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, в связи с чем деятельность предприятия была приостановлена на 30 суток. Пекарь и кухонный работник временно отстранены от работы. По факту массового отравления в школе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, 22 ноября 2016 года после обеда в школьной столовой 40 детей пожаловались на острые боли в животе и тошноту. В стационар Верещагинской ЦРБ были госпитализированы 27 учащихся вторых-четвёртых классов с диагнозом «острый энтероколит».

Источник — прокуратура Пермского края





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