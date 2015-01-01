Более 54 млн руб. будет потрачено на реконструкцию стендовой базы для проведений испытаний в Перми

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ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России» объявило конкурс на поставку, монтаж и пусконаладочные работы для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы для испытаний агрегатов трансмиссий вертолётов ОАО «Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы»» «Оборонпрома».

Холодильное и прочее оборудование будет завезено и установлено в Перми.

Общий срок выполнения обязательств по договору составит не более 18 недель с момента подписания договора. Монтажные работы должны начаться на пятой неделе с момента подписания договора. Гарантия на новое оборудование должна составить не менее двух лет. Максимальная стоимость контракта - 54 млн 948 тыс. руб.