Данило Анджушич стал вице-MVP чемпионата Единой лиги ВТБ

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Защитник пермской «Пармы» Данило Анджушич вошёл в число лучших баскетболистов Единой лиги ВТБ.

Лучшего баскетболиста лиги 20 декабря определил ведущий баскетбольный портал Европы eurobasket.cом. По его версии, MVP 12-й недели сезона Единой лиги ВТБ стал баскетболист «Нижнего Новгорода» Иван Скребков.

На второй позиции разместился игрок «Пармы» Данило Анджушич, которому в заслугу была поставлена удачная игра в матче против БК «Нижний Новгород», в котором он набрал 26 очков, сделал три подбора и шесть раз выступил в качестве ассистента результативных атак. Как отмечает портал, «Анджушич является новичком команды, но при этом не испытал больших проблем, чтобы стать её лидером».

Замкнул тройку MVP тяжёлый форвард «Енисея» Сулейман Браймо. В десятку лучших игроков недели также вошли игроки «Автодора», ЦСКА, «Химок», ЦМОКИ-Минск и «Зенита».