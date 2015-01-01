«Амкар» не собирается менять планы на предстоящие сборы

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Пермский «Амкар» начинает подготовку к весенней части чемпионата России с 12 января и пока не планирует их переносить из Турции. Об этом в прямом эфире радиостанции «Спорт FM» заявил главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, хотя наставник пермяков считает, что на решение проведения сборов в Турции может повлиять непростой период в межгосударственных отношениях и вопросы обеспечения безопасности.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:

— У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим. Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дёшево, по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов. Что касается нашей подготовки, то программа уже составлена. На первые два сбора мы уже нашли себе соперников, а дальше пока заглядывать рано. В планах есть внесение некоторых изменений. Мы постараемся, чтобы эти сборы у нас прошли качественно. Хотя зачастую бывает, что тренер всё равно всегда остаётся недоволен.

Что касается старта команды в весенней части чемпионата, то наставник пермяков считает, что она для команды будет более сложной. Главная причина, по его мнению, кроется в настрое целой группы команд, которые наверняка захотят улучшить своё положение в турнирной таблице. «Поэтому мы должны быть настроены на жёсткую борьбу», — подвёл итог Гаджи Гаджиев.

Тем временем, Российская футбольная премьер-лига определилась с расписанием на первые весенних три тура чемпионата. Пермский «Амкар» в рамках 18-го тура в Екатеринбурге 5 марта (воскресенье) сыграет с местным «Уралом». Через неделю, 12 марта, на своём поле будет принимать питерский «Зенит», а 20 марта, в рамках уже 20-го тура, отправится в заснеженный Томск на рандеву с «Томью».

Кстати, сибиряки в этом матче могут предстать в серьёзно обновлённом составе. Как стало известно агентству ТАСС, команда будет завершать сезон с футболистами своей «молодёжки», так как «Томь» покидают многие игроки из-за финансовых проблем клуба.

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