Начальник департамента земельных отношений оштрафован за непредоставление документов

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Как сообщает Пермский краевой суд, начальника департамента земельных отношений администрации Перми Елену Товмасян оштрафовали на 1 тыс. руб. за непредоставление суду необходимых документов при рассмотрении дела по иску жителя Перми к департаменту земельных отношений о включении гаража в проекты межевания территории.

Так как информация, запрашиваемая судом, не была предоставлена, судебная коллегия посчитала, что это является нарушением и попадает под действие ст.122, 123 Кодекса административного судопроизводства РФ. Судом было принято решение о взыскании штрафа с начальника департамента.



