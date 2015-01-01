Пермяки встретят Новый год по мотивам известных российских фильмов

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Фото: Константин Долгановский

Празднование новогодней ночи начнётся 31 декабря в 23.30 с концертной программы «Ирония кино, или однажды ночью» и продолжится до 04:00 1 января. В 00:00 и 02:00 пермяки увидят два праздничных фейерверка.

Вячеслав Торчинский, начальник. департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми:

— Уходящий 2016 год был объявлен Годом российского кино. Именно поэтому мы решили посвятить этому событию новогоднюю программу. Все гости городка смогут окунуться в «киношную тему», вспомнить старые любимые российские фильмы, увидеть героев этих фильмов.

Сама программа будет состоять из двух блоков: театрализованная постановка и дискотека. В первой части праздника перед гостями выступят творческие коллективы Перми. Как рассказал Вячеслав Торчинский, в этом году на главной городской ёлке не будет приглашенных звёзд.

«Вся программа готовится силами наших артистов. Будут гости из Екатеринбурга и Москвы, но основной костяк — это местные артисты», — уточнил Торчинский.

Также в новогоднюю ночь запланирована работа телевизионной студии, которая будет организована прямо в ледовом городке.

Вход на территорию ледового городка будет свободным. Для обеспечения безопасности на эспланаде всю ночь будут работать сотрудники полиции и вневедомственной охраны, на входах будут установлены металлодетекторы.

Для удобства горожан общественный транспорт будет работать до 04.00. При этом проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным.

Однако пермякам стоит учесть, что движение транспорта в центре города будет ограничено.

В частности с 23.00 31 декабря до 04.00 1 январявременно будет перекрыто движение транспорта за исключением трамваев на следующих участках: на ул. Ленина от ул. Куйбышева до Борчанинова; на ул. Попова от Монастырской до Екатерининской и на ул. Осинской от Советской до Петропавловской. На время фейерверка с 02.00 до 02.10 на этом участке будет приостановлено движение всего транспорта.

Также вводится ограничение на парковку в центре Перми: с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января запрещена парковка вдоль улиц по периметру Ленина-Петропавловская-Борчанинова-Куйбышева. Здесь установят временные дорожные знаки, будут работать автоэвакуаторы.