Руководитель «Ашатли-Молоко» подозревается в сокрытии средств компании

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Октябрьский следственный отдел завершил уголовное расследование в отношении руководителя ООО «Ашатли-Молоко», который обвиняется в сокрытии денежных средств компании, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

По версии следствия, с 21 августа 2015 года по 30 июня 2016 года руководитель ООО «Ашатли-Молоко» умышленно скрыл денежные средства организации, с которых должно было быть произведено взыскание налогов в бюджет в общей сумме более 5,3 млн руб. Они были скрыты путём перечисления денежных средств на расчётные счета различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись контрагентами-кредиторами общества, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов) с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

«Ашатли-Молоко» находится в Уинском районе и входит в агрохолдинг «Ашатли», который является одним из крупнейший в Пермском крае сельхозтоваропроизводителем.