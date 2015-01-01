За защитника «Амкара» ведут борьбу три российских топ-клуба

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Борьба за защитника сборной России и пермского «Амкара» Георгия Джикию набирает обороты. Талантливого игрока хотят видеть в своём составе ведущие футбольные клубы страны.

По сообщению агентства ТАСС, ранее в услугах игрока «Амкара» заинтересовались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Теперь в борьбу включился и питерский «Зенит».

«Могу подтвердить, что «Зенит» также выражает заинтересованность в подписании Джикии. На данный момент сложно комментировать ход переговоров. Есть футбольный клуб «Амкар», который принимает решение о том, отпускать игрока или нет, дальше всё будет зависеть от того, какой выбор сделает сам игрок», — отмечает агент футболиста Вадим Шпинев.

Кстати, в составе «Зенита» мог оказаться и голкипер «Амкара» Александр Селихов, но он в последний момент предпочёл «Спартак». В настоящее время селекционеры клуба из Санкт-Петербурга просматривают кандидатуру вратаря из «Уфы» Андрея Лунёва.

«Мне кажется, что вратарская линия у «Зенита» — не самая слабая. Есть Лодыгин, Кержаков, Васютин и ещё молодые ребята. Луческу был недоволен Лодыгиным этой осенью? Наверное, он и захотел нового вратаря. В любом случае трансфер согласовывается с главным тренером, и раз он дал добро — значит, и Лунева можно подписывать. Изначально «Зенит» хотел Александра Селихова, но он выбрал «Спартак», — приводит слова известного спортивного агента Алексея Сафонова портал «Спорт День за Днём».

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