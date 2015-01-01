Объёмы жилищного строительства в Прикамье снизились на 5,7%

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Фото: Константин Долгановский

По данным Пермьстата, общая площадь построенного и сданного в эксплуатацию жилья составила 791,3 тыс. кв. м, что составило 94,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Всего за этот период в крае сдано в эксплуатацию 13 тыс. 145 квартир

Индивидуальные застройщики за 2016 год построили жилые дома общей площадью 238,2 тыс. кв. м, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев 2016 года объёмы строительства выросли в 18 территориях Прикамья. В частности, более чем в два раза увеличилось количество возведённого жилья в Березниках.

В некоторых муниципалитетах, напротив, наблюдается существенное снижение темпов строительства жилья. Так, более чем на 50% по сравнению с 2015 годом уменьшилось количество построенных квартир в Александровском, Большесосновском, Соликамском, Добрянском и других районах Пермского края.