Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 3 по 10 февраля

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Предстоящая неделя будет насыщенной событиями. В Органном зале прозвучат «Цветы зла», в Доме Смышляева пройдут Дни поэта: один будет посвящён Пушкину, второй — Пастернаку. Откроется новая художественная выставка, театральных зрителей ждёт «Сара Бернар. Фан-клуб», а в кинотеатрах стартует «Джон Уик — 2». Но главные события новой недели будут посвящены музыке: в Пермской опере вновь прозвучит «Травиата» в версии Роберта Уилсона, а в частной филармонии «Триумф» — одно из самых загадочных произведений ХХ века — In C.

«Травиата»

Начало «золотомасочного марафона» станет самым ярким событием новой недели. Самая громкая премьера прошлого сезона — опера «Травиата» (16+) Джузеппе Верди — будет представлена публике и жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль живого классика современного театра — Роберта Уилсона — заявлен в семи номинациях: «Лучшая опера», «Лучшая работа дирижёра в опере» — Теодор Курентзис, «Лучшая женская роль» — Надежда Павлова, «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» — Yashi; Роберт Уилсон номинирован трижды: «Лучшая работа режиссёра в опере», «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» и «Лучшая работа художника в музыкальном театре».

Если о Курентзисе и Уилсоне пресса пишет как об уже признанных мэтрах, создавших эффектный тандем, то Надежда Павлова, исполнительница партии Виолетты Валери, стала потрясением и открытием для зрителей и критиков. Именно она исполнит главную партию во всех трёх февральских спектаклях. За дирижёрский пульт 4 и 5 февраля встанет Теодор Курентзис, а 7-го — Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 4, 5, 7 февраля, 19:00

Не менее важным событием станет исполнение ансамблем современной музыки «Самрау» (Уфа) одного из самых загадочных произведений ХХ века — In C («Ин си») (16+) композитора Терри Райли.

«Ин си»

Технически пьеса состоит из 53 музыкальных фраз, которые автор предлагает для исполнения заведомо неопределённому количеству исполнителей на любых видах музыкальных инструментов. Форма задаётся единственным ограничением: участники должны оставаться друг с другом на расстоянии двух-трёх фраз, исполняемых последовательно.

Одно исполнение In C не может повторить другое, все музыканты подходят к композиции принципиально по-своему. Для достижения многогранной фактуры и насыщения музыкальной ткани требуется 15—20 музыкантов, действующих индивидуально, но в той же мере единым ансамблем. При этом исполнители неизбежно перемещают внимание, а в должных условиях — перемещаются сами и образуют спонтанные группы инструментов, звуковые потоки и пятна.

Частная филармония «Триумф», 4 февраля, 19:00

В рамках филармонического абонемента «Волшебные звуки рояля» в Перми выступит заслуженный артист России пианист Евгений Михайлов, который представит литературно-музыкальную композицию «Цветы зла» (6+).

«Цветы зла»

Евгений Михайлов исполнит бессмертные произведения Ференца Листа, Мориса Равеля, Александра Скрябина и Сергея Прокофьева в сопровождении стихотворений французского поэта Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла», в честь которого и названа музыкальная программа.

Органный концертный зал, 4 февраля, 18:00

«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) — копродукция французской театральной компании La Nuit et le Moment (Париж) и Пермского академического Театра-Театра. В основе спектакля два источника: мемуары Сары Бернар, вышедшие в 1907 году под названием «Моя двойная жизнь», и книга Мари Коломбье «Воспоминания Сары Барнум», опубликованная в 1883 году. Мари Коломбье была актрисой и соперницей Сары по сцене. Близкая подруга, ставшая её злейшим врагом и предавшая публичной огласке самые грязные слухи о ней.

В спектакле заняты Алексей Каракулов, Александр Гончарук, Мария Полыгалова, Екатерина Романова, Михаил Орлов, Вячеслав Чуистов, Татьяна Синева и Илья Линович.

Театр «Сцена-Молот», 10 февраля, 20:00

Творческая лаборатория «ПТАХ» и ансамбль «Вдохновение» под руководством Эльвиры Сементух представляют проект «Классика для малышей». Лаборатория приглашает взрослых с малышами на интерактивную программу классической музыки для самых маленьких слушателей. Концерт включает в себя прослушивание известных произведений в живом исполнении и адаптированный рассказ о классической музыке для детей. Во время концерта дети играют в развивающие игры в специальном пространстве. «Детский Альбом» Петра Ильича Чайковского (0 +) — первый из трёх концертов «Классики для малышей».

Следующие концерты — «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского и «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса планируются на 18 и 25 февраля.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 февраля, 11:00

В Доме Смышляева пройдут Дни поэта «На перекрёстке: Пушкин — Пастернак» (6+).

Вечер 9 февраля будет посвящён памяти А. С. Пушкина. К 180-летию со дня гибели поэта библиотека приготовила программу «Пушкин. Последняя дуэль». В 12:00 состоится возложение цветов к памятнику А. С. Пушкину (ул. Сибирская, сквер «Сказки Пушкина»). В 13:00 и 16:00 «Пушкинка» предлагает экскурсии по библиотеке. Через своих бывших владельцев и гостей Дом Смышляева, в котором ныне располагается библиотека, связывает Пермь с именем великого поэта. Особая загадка — история появления в библиотеке книги «Жизнь Суворова», принадлежавшей некогда Императорскому Александровскому лицею.

В 14:00 состоится беседа «И каждый взял свой пистолет…» Перекрёсток мнений».

В 18:00 пройдёт литературно-музыкальная программа преподавателей и студентов Пермского музыкального колледжа и факультета музыки ПГГПУ «Под сенью дружных муз». Прозвучит музыка Моцарта, Россини, Грибоедова, Глинки, Алябьева, Даргомыжского, Чайковского и Свиридова в исполнении пермских музыкантов Ларисы Кокшаровой (фортепиано), Людмилы Ивониной (скрипка), Татьяны Ненашевой (мандолина, домра) и студентов Пермского музыкального колледжа и факультета музыки ПГГПУ.

В большом зале и в абонементе экспонируются книжные выставки «Две пули, пистолетов пара…» и «Я говорю о Пушкине: поэте…». В холле первого этажа в течение дня покажут фильм «Борис Годунов» — экранизацию одноимённой трагедии А. С. Пушкина.

Программа «Один зимний день…» подготовлена к 10 февраля — дню рождения Бориса Пастернака. В 14:00 литературная программа «Юрятин — город судьбы» расскажет о пермском периоде творчества Бориса Пастернака.

В 18:00 состоится лекция кандидата географических наук, доцента кафедры туризма ПГНИУ Анастасии Фирсовой «Я б разбивал стихи, как сад…»: музейные проекты во Всеволодо-Вильве».

В 19:00 с музыкальным миром Бориса Пастернака познакомит пианист Сергей Коржавин, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Прозвучат произведения Скрябина и Шопена.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 9 и 10 февраля

«Русская рыбалка»

Открывается персональная выставка художника Дмитрия Пермякова (0+). Автор неравнодушен к природе, к архитектуре городского пространства. По словам искусствоведов, пейзажи Пермякова, которые написаны в основном на пленэре, сохраняют свежесть и непосредственность впечатления, чему очень способствует насыщенный колорит и энергичная манера письма. Большую роль играет фактура предметов, которые изображены «цветовой лепкой» сочных, идущих «по форме» мазков. Используя современные средства выражения, художник не избегает острых контрастов и акцентов, мощных пластических обобщений.

Дом художника, с 3 февраля

«Джон Уик — 2»

На экраны российских кинотеатров выходит фильм Чада Стахелски «Джон Уик — 2» (16+). Главную роль в сиквеле всё так же играет нестареющий Киану Ривз. Главного героя, как очевидно из названия, зовут Джон Уик. Он долго проработал профессиональным убийцей, которому не было равных, перенасытился смертями и решил уйти на покой. Однако Джону не удаётся уйти из дел надолго, он не успевает отдохнуть и насладиться полноценной жизнью обычного человека, ведь в руки нужно снова брать оружие.

Во всех кинотеатрах города, с 9 февраля

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