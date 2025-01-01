«Финдом»: облигации как новый способ финансирования проектов Поделиться Твитнуть

Уходящий год на российском финансовом рынке по праву можно назвать годом облигаций. По данным ИК «Финдом», консервативные рублёвые портфели, в основном состоящие из бондов эмитентов уровня АФК «Система», ГТЛК, «Металлоинвест» (рейтинги уровня АА), демонстрируют доходность 21—25% годовых. Портфели, которые в начале года были сформированы из эмитентов с рейтингом А («Селигдар», O’KEY и другие), на сегодняшний день показывают накопленную доходность 28—30%. В валютных стратегиях (облигации ВТБ, Альфа-Банка, «Газпрома») клиенты заработали 15—25% годовых в зависимости от уровня риска. Эти цифры значительно превосходят средние депозитные ставки.

Перспективы следующего года выглядят не менее обнадёживающе. Главный фактор — ожидаемое снижение ключевой ставки Центрального банка, по прогнозам, примерно до 13%. Для держателей облигаций это означает не только стабильный купонный поток, но и потенциал роста стоимости уже купленных бумаг. Есть все основания полагать, что доходности облигационных портфелей в 2026 году будут сопоставимы с текущими или близки к ним, несмотря на общее снижение ставок.

