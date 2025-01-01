«Мы даём образование, которое вдохновляет» Учредитель учебного центра «Современное образование» Марина Сорокина — об итогах и достижениях уходящего года Поделиться Твитнуть

Художественный руководитель хора «Млада» Ольга Выгузова вручает учебному центру «Современное образование» народную премию

— Чем 2025 год запомнится команде вашего учебного центра?

— В этом году мы провели большой форум «Границ нет!», пригласив на него руководителей и педагогов частных и государственных школ из разных городов России. На форуме участники смогли познакомиться с нашими авторскими методиками преподавания, посетить открытые уроки и ознакомиться с проектом «Январь». Мы также представили гостям разработанные педагогами «Современного образования» пособия для подготовки к ЕГЭ, которые помогают детям значительно повысить баллы на экзаменах.

— Чем вы удивили гостей, корифеев образования?

— Мы не только рассказали о нашем подходе к работе и причинах нашего успеха, но и предоставили педагогам возможность на практике попробовать методику преподавания с использованием опорных сигналов. Эта методика позволяет нам каждый год утверждать, что каждый ученик, который пришёл на наши курсы, добивается значительного прогресса в своих знаниях.

Кроме того, руководителей учебных центров мы познакомили с нашим опытом соединения обучения с нейропсихологическими методиками, предложили им интересные решения многих управленческих вопросов.

— Как участники оценили форум «Границ нет!»?

— Отзывы о форуме «Границ нет!» превзошли все наши ожидания. Так, могу процитировать некоторые из них:

«Это был глоток воздуха, который уникальным образом подействовал на уставшую душу учителя».

«Жду с нетерпением следующей конференции! Обожаю ваш центр «Современное образование»! Вы окрыляете, вдохновляете, помогаете!»

Самым творческим могу назвать вот этот отзыв: «Скажу так: летела на конференцию, и размер моих знаний был равен ручной клади. А улетаю со знаниями величиной в багаж!»

— Чем проект «Январь» интересен и полезен для детей города?

— Пять лет назад был создан проект «Январь», поддерживающий детей на семейном обучении. Сейчас он становится всё более популярным. Так, нами были открыты классы олимпиадников и будущих предпринимателей. Результаты наших выпускников сопоставимы с показателями лучших школ Перми: за три выпуска у нас 10 медалистов.

— Что стало самым ярким событием уходящего года?

— Настоящим подарком 2025 года для нас стала победа в «Народной премии 59.RU», где мы были признаны лучшим образовательным центром города по итогам голосования. Это можно сравнить с ситуацией на Олимпийских играх, когда несколько спортсменов финишируют одновременно, но победителем становится тот, кому сильнее аплодируют зрители. Наша радость от получения этой премии была сопоставима с радостью олимпийских чемпионов.

— Что необычного было создано в вашем центре?

— Мы в восьмой раз получили грант на создание музея истории на территории «Современного образования». Темы экспозиций меняются. Например, одна из выставок была посвящена эвакуации Ленинградского хореографического училища в наш город, а другая — тому, как учились дети в довоенные времена.

Кроме того, в этом году мы запустили проект «Родительская академия», интерес к которой растёт — иногда на занятия приходят более 60 семей. Разговор с ними проходит на самые разные темы, например, как не потерять доверие подростка или помочь ребёнку полюбить учёбу.

— Каковы шансы получить 100 баллов на ЕГЭ после прохождения подготовки в вашем центре?

— Многие годы родители доверяют нам подготовку своих детей к самым первым и важным экзаменам в их жизни. В этом году мы достигли рекорда по количеству учеников, готовящихся к ЕГЭ и ОГЭ. За годы нашей работы максимальный балл на экзамене получили 238 наших учеников (154 на ОГЭ и 84 — на ЕГЭ). Согласитесь, очень впечатляющая цифра!

Особую гордость вызывает наша выпускница Елена Соколова, которая сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Она повторяет свой подвиг уже четвёртый год подряд и получает наивысший балл. В настоящее время она окончила вуз и уже преподаёт русский язык в нашем центре.

Это только небольшая часть наших достижений. Наши педагоги, психологи и сотрудники продолжают с удовольствием обучать детей думать, творить, делать открытия в учёбе. А родителям мы помогаем радоваться успехам своих детей и выстраивать с ними правильные отношения.

Мы даём образование, которое вдохновляет. От всей команды учебного центра «Современное образование» хотим пожелать каждому участнику образовательного процесса побед и удовольствия от получения и применения своих знаний!

Адрес: ул. Пермская, 50

Телефон +7 (342) 255-44-99

edu-modern.ru, jan-var.ru

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.