Главные сюжеты года Подводим итоги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Политическое событие года — выборы губернатора Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Выборы губернатора Прикамья проходили с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос за кандидата можно было на избирательных участках, на дому, а также с помощью дистанционного электронного голосования. При этом онлайн предпочли голосовать более 154 тыс. жителей Прикамья — регион занял одну из лидирующих позиций в РФ по количеству зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании.

При рекордной явке в 49% за кандидатуру Дмитрия Махонина отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей, или почти 71%. 18 сентября победивший на выборах губернатора Пермского края Дмитрий Махонин официально вступил в должность главы региона. Торжественная церемония состоялась в Большом зале краевой филармонии.

В начале инаугурации председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин объявил, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Дмитрий Махонин принёс присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края. Глава региона поклялся «достойно и верно служить народу», а доверенную ему власть «употребить на благо Пермского края».

Открытие года — новый пермский зоопарк

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Пермский зоопарк переехал на новую площадку в микрорайоне Нагорном. Его открытие состоялось 7 августа, в первый же день новый зверинец посетило более 20 тыс. человек.

Зоопарк занимает 26 га, на них расположены 130 различных построек, среди которых 92 — открытые вольеры для животных. Площадь самого маленького вольера составляет 34 кв. м, а самого большого — 3,2 тыс. кв. м.

Пять тематических зон — «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Тропический рай» — оформлены индивидуально. Так, в «Лесной мозаике» можно увидеть в оформлении вольеров не только конструкции из брёвен, но и изваяния в пермском зверином стиле. У каждой зоны — своё цветовое обозначение.

Среди инфраструктурных новшеств — мостки для наблюдения за животными сверху, тоннель для созерцания белых медведей в воде, большая сцена для проведения шоу и тематических игр, большая детская площадка и ресторан «Парма».

Все животные уже перевезены на новое место обитания. Зоопарк находится на ул. Свиязева, 17в, работает с 12:00 до 21:00.

Переезд года — Пермская художественная галерея

Юлия Баталина

Завершено строительство нового здания Пермской художественной галереи. Площадь нового объекта составляет более 20 тыс. кв. м. Внутри нового пространства — большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. В музейном комплексе представлены три восстановленные исторические постройки бывшего завода им. Шпагина, которые объединены в ансамбль.

Впервые у галереи появятся многофункциональные пространства: библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Строение официально передано музею в оперативное управление, что знаменует начало масштабного этапа — транспортировки коллекции из временных фондов на «Телте» в новое место.

Переезд музея — сложный и многоэтапный процесс, поэтому точные сроки его завершения трудно определить, подчеркнули в галерее. Но, учитывая интерес и ожидания местных жителей и гостей города, Пермская галерея начала взаимодействие со зрителями уже во время перемещения коллекции. Так, с 20 декабря начались обзорные экскурсии по новому зданию, для посетителей подготовлена небольшая временная выставка.

Реконструкция года — открыто движение по улице Карпинского

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Улица Карпинского в Перми была официально открыта в техническом режиме в 10:00 7 декабря. Как доложил на месте министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, техническая готовность сейчас — 78%.

Уже построен новый путепровод через Транссибирскую магистраль. Параллельно переложили большой объём коммуникаций: сети РЖД, водопровод, канализацию, связь, теплосети. Сделали ливнёвку, которой раньше здесь не было.

Трамвайные пути уложены почти по всей длине. Пока идут остальные работы, движение открыто по четырём полосам — по две в каждую сторону. Крайние полосы на участке от шоссе до конца путепровода временно отведены под пешеходное движение и отделены бетонными блоками, пока не будут готовы постоянные тротуары. В районе остановки «Ул. Левченко» обустроены посадочные площадки, на переходе временно уложили бетонные плиты.

Работы по реконструкции и благоустройству объединённой магистрали Карпинского — Крисанова продолжатся до мая 2026 года. Предстоит обустройство тротуаров, работа с контактной сетью и трамвайными путями — укладка, выправка, обкатка.

Назначения года — сформирован новый состав правительства Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

С 16 декабря в Пермском крае приступил к работе новый кабинет министров. На своих постах остались Ольга Антипина, Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. В то же время должности покинули Александр Борисов и Алексей Черников.

Александр Щеглов занял кресло заместителя председателя правительства, где будет отвечать за вопросы безопасности и информационного развития, а также координировать деятельность министерств территориальной безопасности и информационного развития и связи Пермского края. Глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович назначен заместителем председателя правительства и министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Он будет курировать работу минтуризма региона.

Лариса Ведерникова стала заместителем председателя правительства и министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности, в этот блок включена Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа переходит в зону ответственности зампредседателя правительства, отвечающего за развитие образования, спорта и культуры. Министр образования Пермского края Раиса Кассина перешла на должность советника губернатора. И. о. министра станет Наталья Зверева.

На пост и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона назначена Марина Пашиева. Министерство территориального развития будет расформировано до 1 апреля 2026 года. Его функции распределят между другими ведомствами.

Благоустройство года — новый участок набережной Камы в Перми

Фото: администрация города Перми

В Перми завершилось возведение нового участка набережной Камы — от площади Трёх столетий до «Мотовилихинских заводов». Этот участок объединяет Ленинский и Мотовилихинский районы города.

Ранее закрытая для прогулок территория превратилась в современное и комфортное общественное пространство для жителей и гостей Перми. Длина нового участка набережной составляет 1,5 км, он включает променадную часть, нижнюю и верхнюю зоны с пешеходными и велосипедными дорожками.

Для маленьких посетителей создана деревянная песочница. Вдоль участка возведены два здания: в первом разместится пункт проката роликовых и ледовых коньков, а во втором — комната матери и ребёнка, туалет и пространство для будущей точки общественного питания. На крыше пункта проката предусмотрена велосипедная стоянка, а на крыше многофункционального павиль­она — тихая зона с лавочками.

Дополнительным элементом декора стали муралы с архитектурно-художественной подсветкой на подпорных стенах. На них — география бассейна Камы, включая изображения городов вдоль течения, их достопримечательностей и водных обитателей региона.

Достижения компаний

РМЦПК: Рост спроса на качественное дополнительное образование

В 2025 году АНО ДПО «Региональный меж­отраслевой центр переподготовки кадров имени А. В. Молодчика» вошла в число победителей XXVII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В рамках проекта «1000 шагов по дороге жизни» более 500 школьников прошли по маршруту бесплатных пешеходных экскурсий. Ребят не только обучают программированию, но и прививают им интерес к краеведению и здоровому образу жизни через пешие прогулки.

По итогам года АНО ДПО «РМЦПК» констатирует рост спроса на образовательные программы с применением информационных технологий. Наиболее востребованы сегодня курсы повышения квалификации «Бухгалтер со знанием 1С», «Кадровое делопроизводство с 1С», «Ландшафтный дизайн в RealTime», «Проектирование интерьера в ArchiCAD», «UI/UX-дизайн», «Моделирование бизнес-процессов в Business Studio», «Разработка аналитик в Power BI и Visiology».

Ожидаемо пользуются спросом программы профессиональной переподготовки «Бизнес-аналитик», «Арбитражный управляющий», «Психологическое консультирование» и другие.

«Финдом»: облигации как новый способ финансирования проектов

Уходящий год на российском финансовом рынке по праву можно назвать годом облигаций. По данным ИК «Финдом», консервативные рублёвые портфели, в основном состоящие из бондов эмитентов уровня АФК «Система», ГТЛК, «Металлоинвест» (рейтинги уровня АА), демонстрируют доходность 21–25% годовых. Портфели, которые в начале года были сформированы из эмитентов с рейтингом А («Селигдар», O’KEY и другие), на сегодняшний день показывают накопленную доходность 28–30%. В валютных стратегиях (облигации ВТБ, Альфа-Банка, «Газпрома») клиенты заработали 15–25% годовых в зависимости от уровня риска. Эти цифры значительно превосходят средние депозитные ставки.

Перспективы следующего года выглядят не менее обнадёживающе. Главный фактор — ожидаемое снижение ключевой ставки Центрального банка, по прогнозам, примерно до 13%. Для держателей облигаций это означает не только стабильный купонный поток, но и потенциал роста стоимости уже купленных бумаг. Есть все основания полагать, что доходности облигационных портфелей в 2026 году будут сопоставимы с текущими или близки к ним, несмотря на общее снижение ставок.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.