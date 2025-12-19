«Выросла роль предпроектного анализа» Эксперт – о тенденциях и перспективах рынка недвижимости Поделиться Твитнуть

Айна Якупова,

руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС»

— Какие ключевые факторы и тенденции рынка недвижимости 2025 года оказались самыми значимыми для рынка?

— Ключевым фактором 2024—2025 годов стала трансформация спроса со стороны заказчиков. Существенно выросла роль предпроектного анализа: ещё до начала проектирования оцениваются экономические показатели объекта — доходность, маржинальность, финансовая модель.

Второй важный тренд — комплексный анализ надёжности всех участников проекта. Заказчик рассматривает проект как единую систему уже на старте: проектировщики, подрядчики, субподрядчики оцениваются одновременно. Ключевыми критериями становятся предсказуемость, репутация и подтверждённый опыт реализации сложных объектов.

Третий значимый фактор — активное внедрение цифровых технологий. В 2025 году особенно заметен рост применения BIM, включая элементы дополненной реальности. Заказчики получают возможность увидеть будущий объект в высокой степени детализации ещё до начала строительства, что повышает качество управленческих решений.

Четвёртый тренд — усиление смысловой и концептуальной проработки проектов. Это касается не только жилой недвижимости, но и промышленных, административных объектов. Заказчики совместно с маркетологами формируют концепцию объекта с точки зрения будущей экономики и сценариев использования: проектируют семейные центры, коворкинги, деловые студии, сервисные пространства. Объект всё чаще рассматривается как продукт с определённой системой сервиса.

Со своей стороны, как проектная компания, мы на этапе эскизного проектирования всё больше внимания уделяем портрету конечного пользователя и тому, насколько комфортной и функциональной будет среда для него. При этом неизменным остаётся базовое требование — рациональная, продуманная планировка и эффективное использование площадей.

Отдельно стоит отметить архитектурную составляющую. В Пермском крае реализуется много проектов в привлекательных локациях — в рамках КРТ, в центре, в точечной застройке. Архитектура всё чаще ориентирована на уникальность и учёт особенностей территории. Региональные власти ведут системную работу в этом направлении, и это заметно влияет на общий уровень проектов.

— Каковы ваши ожидания на 2026 год: динамика количества заказов, их типов и состава заказчиков?

— Мы не ожидаем резких провалов в строительной отрасли. Наблюдается рост числа проектов, по которым ведутся предпроектные проработки, коммерческие предложения и обсуждения. При этом увеличилась и доля проектов, по которым заказчики занимают выжидательную позицию — до момента полной ясности по экономике и параметрам реализации.

Сохраняется значительный задел по промышленным, логистическим и производственным объектам, а также по государственным проектам спортивного, административного и благоустроительного назначения в 2026—2027 годах. В целом на рынке присутствует достаточный объём проектов, однако конкуренция будет высокой.

