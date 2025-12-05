«Основная задача наших клиентов — получить доходность выше рынка» Директор филиала «Цифра брокер» в Перми Никита Разинов — о ситуации на рынке инвестиций в стране и регионе, об актуальных инструментах и о влиянии инвестиционных консультантов на финансовый результат Поделиться Твитнуть

— Как давно «Цифра брокер» присутствует в Пермском крае? Какие услуги предоставляет?

— В регионе мы присутствуем с 2018 года, с тех пор удалось значительно усилить команду. «Цифра брокер» предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию и инвестиционному консультированию для частных и корпоративных клиентов, в том числе мы успешно развиваем направление для квалифицированных инвесторов, для которых у нас есть широкая линейка специализированных инструментов.

— Какими конкурентными преимуществами обладает компания?

— Мы активно работаем над инструментарием, чтобы предложить нашим клиентам новые нетривиальные и эффективные решения. Но главным преимуществом мы видим нашу сильную команду с высоким уровнем экспертизы в области инвестиций. Мы уделяем особое внимание обучению наших менеджеров, на постоянной основе проводим различные тренинги, стресс-тесты, встречи с аналитиками, чтобы они всегда держали руку на пульсе и владели актуальной информацией по рынку.

— С каким запросом к вам в основном приходят клиенты?

— Основная задача наших клиентов — получить доходность выше рынка. Особенно актуально это становится сейчас, когда ставки по депозитам падают. Чем ниже будет опускаться ключевая ставка, тем активнее будет происходить переток средств на фондовый рынок.

— Насколько важно клиентам инвестиционное консультирование?

— В эру ИИ и общей цифровизации общества клиенты особенно ценят личное общение, в том числе в рамках инвестиционного консультирования. Здесь для обеих сторон важно установить такие отношения, где есть взаимопонимание и доверие, чего невозможно добиться без живых встреч. Стоит отметить, что портфель, который находится в постоянном внимании инвестиционного консультанта, показывает доходность значительно выше портфеля, который был собран и «забыт». Мы стараемся быть в постоянном контакте с клиентом, предлагать ему эффективные решения, о которых он сам бы не догадался, и, конечно, заботимся о его финансовом результате.

— Какие ожидания по финансовому рынку на ближайшее будущее? Какие инструменты будут актуальны?

— Ожидания в целом позитивные. Пока на рынке правит бал геополитика, новостной фон очень сильно влияет на поведение индекса Московской биржи, хотя при этом на долговом рынке остаются отличные возможности зафиксировать высокие доходности на длительный срок. На текущий момент самый по­пулярный инструмент — это облигации. При этом акции сильно недооценены и могут быть интересны для покупки с целью долгосрочного инвестирования. Для минимизации валютных рисков стоит включить валютные инструменты, например замещающие облигации.

— Можете ли вы отметить, что интерес к инвестициям в вашем регионе растёт? Благодаря чему?

— Интерес к фондовому рынку, разумеется, есть, но больше он присутствует среди граждан с определённым капиталом, которые стремятся к диверсификации своих накоплений. Дальнейшая популяризация инвестиций среди более широких слоёв населения будет зависеть от роста финансовой грамотности.

— Какие задачи по развитию бизнеса в регионе ставите перед собой на 2026 год?

— Мы планируем удвоить объём бизнеса, укрепить свои позиции на местном рынке, повысить узнаваемость бренда. В том числе в наших планах в следующем году — провести несколько крупных мероприятий для клиентов с привлечением эмитентов и аналитиков.

