Цифровая безопасность

Автор фото: TippaPatt, Shutterstock

Сегодня онлайн-ресурсы есть у всех видов бизнеса: от ИТ-гигантов до небольших организаций и ИП. Без сайтов, приложений и страниц в соцсетях предприниматели упускают клиентов, которым удобно заранее изучить товар или услугу, прежде чем решиться на покупку. При этом компании, которые полностью или частично работают онлайн, сталкиваются с трудностями, которые своими силами решить непросто. Собрали главные вызовы для предпринимателей и советы, как их преодолеть с помощью цифровых инструментов.

1. Кибербезопасность

На онлайн-ресурсы ежегодно совершаются миллионы веб-атак. Причем под прицелом оказываются не только крупные компании, но и средний и малый бизнес. Хакеры реже тратят время на атаки хорошо защищённых фирм, переключаясь на менее защищённые ресурсы. Из-за этих атак бизнес несёт как финансовые, так и репутационные потери. Лишь несколько возможных угроз:

— недоступность сайта компании и, как следствие, переток клиентов к конкурентам;

— рекламные бюджеты уходят на бесполезный ботовый трафик, а с сайта совершаются спам-заявки;

— взлом аккаунтов пользователей и утечка данных;

— подмена платёжной формы.

Самостоятельно организовать комплексную digital-защиту сайта от хакерских атак и ботов сложно и дорого, однако есть немало доступных готовых решений. Например, комплексную защиту интернет-ресурсов запустил мобильный оператор T2. Цифровое решение отбивает DDoS- и веб-атаки, благодаря чему сайт продолжит работать даже во время попытки взлома, а товары и услуги будут доступны для покупки онлайн. Кроме того, защита блокирует «плохих» ботов, которые ищут уязвимости, и предотвращает утечки данных и подмену платёжных реквизитов.

2. Автоматизация авторизации клиентов

Идентификация людей на сайте для заказа услуг или онлайн-покупок важна для компаний не только для повышения безопасности и «отсеивания» тех самых ботов, но и полезна как маркетинговый инструмент. Бизнесу авторизация помогает собирать аналитику по поведению конкретных клиентов и предлагать им индивидуальные рекомендации, показывать историю покупок, сохранять корзину. Предприниматели также могут собирать аналитику по поведению отдельных покупателей, точнее сегментировать аудиторию и запускать таргетированные акции. Это сказывается на покупательском опыте конкретного человека и повышает доверие к бизнесу, ведь клиент получает удобный и персонализированный сервис.

Один из самых безопасных и удобных способов авторизации клиентов — SMS-уведомления с персональными кодами. С ними пользователю не нужно запоминать сложные пароли для доступа в личный кабинет, а мошенники не смогут авторизоваться от лица человека, даже если будут знать его логин и пароль.

Предприниматели могут настроить рассылку кодов с помощью SMS-Таргета от Т2. Сайт интегрируется с сервисом, и при каждой попытке входа сообщает, какому клиенту необходимо прислать код.

3. Персональные консультации

Представьте, что вы ищете какой-то определённый товар. На рынке с десяток предложений в одном ценовом диапазоне, описания на сайтах тоже похожи. Чтобы определиться с выбором, вам понадобится консультация — живой разговор с человеком, который объяснит, почему именного его товар нужно купить. Для предпринимателей, которые полностью или частично ведут бизнес в интернете, это значит одно: отсутствие качественной коммуникации ведет к потере заказов. Клиент уходит туда, где его услышат. Даже если продукт лучше — сервис поддержки может быть важнее.

Консультантами могут выступать чат-бот, оператор онлайн-чата и специалист поддержки по телефону. Для предпринимателей, кто не работает одновременно с тысячами клиентов, лучше всего подойдет третий вариант. В течение звонка специалисту проще наладить эмоциональную связь и доверие с клиентом, он может мгновенно адаптироваться к ситуации и провести консультацию, которая приведёт к покупке.

Чтобы не пропускать звонки от клиентов, рекомендуем подключить умную телефонию. Например, у мобильного оператора Т2 есть инструмент для распределения звонков и организации многоканальной связи — Корпоративная АТС. Благодаря ему клиенты не сталкиваются с сигналом «занято», а получают нужную информацию во время голосового приветствия. Сервис также занимается переадресацией звонков между сотрудниками бизнеса — нагрузка автоматически распределяется по заданному сценарию. С КАТС доступна функция обратного звонка, чтобы не терять клиентов в час пик, когда все операторы заняты.

Юлия Воронова, руководитель региона по развитию корпоративного бизнеса мобильного оператора Т2:

— За годы работы с пермскими предпринимателями я видела сотни историй трансформации бизнеса, адаптации к новым условиям рынка, в том числе технологическим. Это особенность нашего регионального рынка, где не только большие компании, но и ИП и самозанятые следят за цифровыми трендами, чтобы сделать свой бизнес эффективнее. Они одни из первых в стране стараются внедрить в работу новые инструменты, что мы видим в Т2. Для нас же важно поддерживать интересы предпринимателей вне зависимости от размера их бизнеса, доходов, сфер деятельности, и предлагать им такие актуальные текущему моменту сервисы. Поэтому мы, в том числе, развиваем и наши инструменты для кибербезопасности, чтобы работе предпринимателей не мешали боты и хакерские атаки.

