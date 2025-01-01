Вызов принят Тактическая перегруппировка и стратегические цели лесопромышленного гиганта Поделиться Твитнуть

Сократить географию экспорта втрое, но сохранить объёмы продаж — такую непростую задачу успешно решило АО «Соликамскбумпром» за последние три года. В эксклюзивном интервью ко Дню работников леса президент предприятия Наталия Сергеевна Ступникова раскрыла детали этого преобразования.

— Наталия Сергеевна, Соликамскбумпром традиционно подводит итоги в канун профессионального праздника. Какими главными производственными результатами и планами на будущее встречает компания День работников леса?

— В 2025 году нам удалось обеспечить рост объёмов производства. За восемь месяцев уже выпущено 230 тыс. т всех видов бумаги — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наша стратегия в текущем и следующем году — это проведение плановых ремонтов оборудования для повышения его надёжности. Поэтому в рамках утверждённой программы производства на 2025 год мы должны выйти на целевой показатель в 390 тыс. т бумаги, а на 2026 год запланировали 410 тыс. т. Это необходимый этап для будущего увеличения объёмов производства: уже с 2027 года мы планируем устойчиво работать на уровне 420 тыс. т в год, и наши производственные мощности позволяют это.

Что касается структуры выпуска, здесь предприя­тие ориентируется на рыночный спрос: свыше 70% в объёмах производства составляет интерлайнер, ещё 29% — газетная бумага и бумага для письма и печати, и около 1% занимает обёрточная бумага.

— География экспорта АО «Соликамскбумпром» изменилась. Расскажите, как сегодня выглядит карта поставок предприятия и какие логистические решения помогли компании остаться глобальным игроком?

— Да, действительно, география наших поставок претерпела значительные изменения, и нам пришлось оперативно перестраиваться. Мы смогли сохранить объёмы продаж и укрепить свои позиции на ключевых рынках.

Деловые партнёры из Китая на бумажном производстве

Более 85% нашей продукции по-прежнему постав­ляется на экспорт. Если до 2022 года мы работали с 60 странами, то сегодня сфокусированы на 20. При этом мы не потеряли в объёмах продаж. Например, газетную бумагу, которую ранее поставляли в Европу, мы успешно перенаправили в Азию и частично заместили объёмы интерлайнером.

Основными рынками сбыта газетной бумаги АО «Соликамскбумпром» сейчас являются Индия, Китай, Россия, Турция, страны СНГ и Ближнего Востока.

Для интерлайнера и бумаги для письма ключевым рынком остаётся Китай. Мы доказали, что способны гибко адаптироваться к изменениям, хотя сейчас работаем в условиях более сконцентрированной географии поставок.

Конечно, пришлось преодолевать серьёзные вызовы. В текущей реальности мы сфокусировали экспортные потоки на крупнейших и самых конкурентных рынках — Китая и Индии, где сегодня сосредоточены объёмы поставок мировых производителей. Это создаёт повышенное ценовое давление, требующее от нас максимальной оптимизации всех затрат. Снижение цен на доступных рынках в конце 2024 года усугубилось и низким курсом иностранных валют.

Значительные коррективы в логистическую стратегию внёс уход с российского рынка в 2022 году крупных международных перевозчиков. В результате у российских экспортёров возникли сложности с поставками продукции морским транспортом в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Стоимость морского фрахта существенно увеличилась, а при поставках в страны Африки, Латинской Америки стала экономически неприемлемой.

Ситуация с транспортными расходами на важных для предприятия направлениях стабилизировалась в 2023 году. Но в 2024 году расходы на перевозку продукции снова начали расти, значительно ускорив темпы в текущем году.

В результате сочетания двух факторов — резкого роста логистических издержек и снижения рыночных цен на газетную бумагу — мы были вынуждены при-нять сложное, но экономически обоснованное решение о сокращении объёмов поставок этой продукции на индийский рынок в 2025 году.

В то же время в качестве одного из ключевых направлений экспорта остаётся китайский рынок, куда наша продукция поставляется преимущественно железнодорожным транспортом. Тарифы на железнодорожные перевозки в Китай всегда были значительно ниже, чем на морской фрахт в Индию, однако в текущем году они тоже существенно увеличились — в четыре—восемь раз.

Как итог, валовые коммерческие расходы предприятия за первое полугодие 2025 года увеличились примерно на 30% по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Одновременно мы наблюдаем сокращение государственной поддержки экспорта в виде «транспортной» субсидии.

Нельзя не отметить и общий рост затрат: энерго­ресурсы, сырьё, материалы, заработная плата — все эти компоненты себестоимости растут опережающими инфляцию темпами. Мы системно работаем над повышением эффективности производства, снижением удельного расхода ресурсов, но глобальные рыночные факторы оказывают значительное влияние.

В текущих условиях мы вынуждены принимать непростые решения, оптимизировать расходы и временно останавливать реализацию программ развития. Однако мы нацелены на сохранение ключевых компетенций и готовность к новым возможностям, которые могут открыться на мировых рынках.

— Вы подробно описали вызовы, с которыми сталкиваетесь на внешних рынках. А с какими особенностями приходится считаться при работе на внутреннем рынке России?

— Объём потребления газетной бумаги в России за последние 10 лет сократился почти в два раза и сейчас составляет немногим более 200 тыс. т в год. Это чуть больше 20% от общего объёма её производства в стране — по данным Росстата, за 12 месяцев 2024 года было произведено 930,1 тыс. т, — поэтому большая часть выпущенной газетной бумаги направляется на экспорт.

Аналогичная ситуация и с интерлайнером: его производят те же российские комбинаты, и практически 100% объёма — около 400—500 тыс. т в год — экспортируется, в основном в Китай. Внутренний спрос на материалы для производства гофрокартона покрывается за счёт тестлайнера, крафтлайнера, флютинга отечественного производства.

Несмотря на значительные объёмы поставок на экспорт — АО «Соликамскбумпром» отправляет на внешние рынки более 70% газетной бумаги, 100% бумаги для письма и печати и 97% интерлайнера, — российский рынок остаётся для предприятия приоритетным. Мы сознательно выстраиваем долгосрочные партнёрские отношения с покупателями, фиксируя объёмы и цены поставок на согласованный плановый период, как правило, на год вперёд. Это создаёт стабильность для обеих сторон.

— Говоря о стратегических приоритетах, не могли бы вы подробнее рассказать о программе развития предприятия?

— На протяжении последних 25 лет ключевыми направлениями стратегии АО «Соликамскбумпром» являются непрерывное техническое совершенствование, использование современных технологий и оборудования, соответствующих мировым стандартам.

У предприятия есть долгосрочная программа развития до 2035 года, направленная на расширение продуктовой линейки и увеличение производственных мощностей в перспективе, а также на повышение эффективности использования арендуемых лесных участков за счёт вовлечения в переработку лиственной древесины. Однако мы вынуждены были пересмотреть свои планы на ближайшие три—пять лет. Причин у этого решения несколько. Первая — это ограничения в поставках оборудования, с которыми лесной комплекс столкнулся в 2022 году, когда евро­пейские компании прекратили взаимоотношения с российскими лесопромышленными предприятиями в рамках проектов технического перевооружения и сервисного обслуживания. Мы, конечно же, не остановили работу и переориентировались на поставщиков оборудования и запасных частей из других стран, в основном из Китая и Индии. Но проблема в том, что эти страны не обладают компетенциями по всей линей­ке необходимого предприятию оборудования.

Вторая причина, которая не позволяет вести масштабные программы развития, — высокая ключевая ставка, она делает кредитные ресурсы недоступными.

Учитывая всё это, в ближайшие годы мы сконцентрируем свои усилия на проектах, направленных на сокращение расходов предприятия, обеспечение надёжной работы оборудования, повышение производительности труда.

И хотя ассортимент выпускаемой продукции уже сегодня позволяет нам действовать достаточно гибко в зависимости от конъюнктуры рынков, мы продолжим в ответ на запросы наших покупателей осваивать выпуск новых видов бумаги, в первую очередь таких, для которых не нужна модернизация оборудования. В основном это сегмент упаковки, включая упаковку продуктов питания.

