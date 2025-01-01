Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «Все наши проекты — про будущее» Директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова — о меценатских и образовательных проектах предприятия Поделиться Твитнуть

Фото: Даниил Вахрушев

— Этим летом в четырнадцатый раз состоялся фестиваль «Тайны горы Крестовой», который на протяжении всех этих лет проходил при поддержке «Метафракса». Почему этот фестиваль важен для компании, для Губахи, для вас лично?

— Я считаю себя счастливым человеком, потому что в своей работе могу заниматься тем, что действительно люблю. Я всегда интересовалась театром, и это прекрасно, что, работая в промышленном холдинге, я имею возможность реализовывать культурные проекты.

После всех титанических усилий, согласования бюджетов, подготовки отчётов, после фестиваля мы часто спрашиваем себя: стоило ли оно того? И всегда отвечаем: «Стоило».

Когда я размышляю о меценатстве в широком смысле, то убеждена: самая очевидная сфера — это просвещение и образование. Именно как культурно-просветительский проект мы задумывали наш фестиваль и продолжаем его развивать. Особенно трогательно, когда люди признаются, что впервые попали, например, на балет благодаря нашему фестивалю.

При этом мы работаем не только на бренды «Метафракса» и «Росхима», но и на геобренд Губахи и всего региона, повышая узнаваемость и привлекательность нашей территории.

По результатам народного голосования фестиваль «Тайны горы Крестовой» вошёл в топ-3 самых популярных — это настоящая народная любовь! За 14 лет мы изучили зрительские предпочтения: опера и современная хореография идут сложнее, воспринимаются как более трудные для понимания. А вот мюзиклы с их сочетанием вокала и хореографии неизменно имеют успех, особенно известные произведения советской эпохи вроде «Юноны и Авось». «Классические» мюзиклы, например «Алые паруса», тоже хорошо принимаются публикой. Современные произведения требуют больше времени для понимания, но ведь наш фестиваль просветительский, где зрители постепенно знакомятся с разными жанрами.

Держать такую высокую планку непросто, но команде удаётся: на последнем фестивале мы собрали 15 тыс. зрителей — это второй результат за всю историю.

— В следующем году фестиваль состоится?

— Мы предпримем всё возможное, чтобы 15-й фестиваль состоялся. Это юбилейная дата, которую нельзя пропустить. У нас уже даже намечены конкретные числа, когда мы хотим провести «Закат на Крестовой» в 2026 году. Сейчас мы вместе с экспертным советом осторожно присматриваемся к потенциальным творческим партнёрам.

Признаюсь, работать с московскими коллективами значительно сложнее — это и вопросы логистики, и географическая удалённость, и весьма требовательные технические райдеры. Но есть и обратная сторона медали: столичные коллективы неизменно привлекают больше зрителей, что для нас крайне важно.

— В текущей экономической ситуации для предприятия сложнее стало заниматься меценатскими проектами?

— Титаническими усилиями нам удаётся сохранить все основные меценатские проекты. Мы нашли поддержку в нашей головной компании. Из крупных проектов, помимо фестиваля «Тайны горы Крестовой», это Дягилевский фестиваль с образовательной программой (он уже состоялся), фонд «Берегиня» и их «Игры победителей» для детей, победивших онкологию. Сейчас активно работаем над двумя новыми проектами: с художественной галереей, которая скоро переедет в новое здание (очень надеемся, что всё получится), и с фондом «Дедморозим» по поддержке Рудничного детского дома.

Добавлю, что большинство проектов в Губахе мы стараемся поддержать, это и инициативы муниципалитета, бизнеса, НКО. Глубоко включён в проекты Альберт Худайбирдин, управляющий директор по производству. И здесь работает синергия усилий и небезразличие. Плюс, конечно, профессионализм.

— Вы перечислили проекты, рассчитанные на разную аудиторию. И на широкие массы, и на более узкую профессиональную среду, и на детей. Что их все объединяет?

— Слоган нашей компании: «В основании будущего», поэтому все наши проекты — про будущее. Дети точно в основании будущего, здоровье точно в основании будущего, образование и просветительство, искусство — это тоже то, что создаёт будущее региона, страны, нации.

— А можете уже поподробнее рассказать про проект в новом здании художественной галереи?

— Подробности пока рассказать не могу, но нам очень хочется продолжить наше сотрудничество. Мы реализовали с галереей целый ряд образовательных проектов. Это иммерсивные выставки, когда можно всё потрогать, понюхать, раскрасить, чтобы и ребёнок, и родитель мог понять, что такое графика, икона, скульптура, реставрация и др.

И мы хотим сделать образовательное пространство внутри галереи, которое будет связано с «Метафраксом». Одним из направлений работы центра станет создание сообщества подростков, которые интересуются искусством и креативными индустриями. «Свободное пространство» — место, где подростки смогут заниматься творчеством, собираться на специальные события и просто быть собой. И это тоже про будущее.

— А на региональном уровне ваши культурные проекты софинансируются?

— Да, и для нас это было важной победой. То, что фестиваль включён в трёхлетний бюджет региона, пусть и с небольшим финансированием, — это вопрос статуса. Это означает стабильность, поддержку и долгосрочное планирование.

Мы пока мало работали в части грантов, делая ставку на промышленный фандрайзинг. У нас есть постоянные партнёры, с которыми выстроены долгосрочные отношения. Это Уральский завод противогололёдных материалов, ФОРА-БАНК, девелопер ИНГРУПП, который в это непростое время строит дома будущего.

Хотя грантовая система, особенно президентские гранты, — это реальная возможность получить финансирование.

Мы уже сейчас планируем программу на год вперёд — театры осенью верстают свои гастрольные графики, а у нас ещё и летний сезон, когда многие в отпусках. Поэтому знать, что есть пусть небольшая, но гарантированная поддержка и от региона, и от компании-партнёра — это очень ценно.

— Пермь в этом году стала молодёжной столицей. Как вы оцениваете этот статус и молодёжные проекты, которые реализуются в нашем регионе?

— С точки зрения бренда региона быть молодёжной столицей — это топ. Дальше этот статус нужно наполнить содержанием. У нас сильное движение КВН, фестиваль «Город встреч», студенческие вёсны в вузах и другие мероприятия.

Это напрямую связано с тем, о чём я говорила в начале: сегодня все мы боремся за человека. Нам крайне важно, чтобы молодые люди оставались здесь, создавали семьи, пускали корни. И статус молодёжной столицы — это уже успех. Но теперь вопрос: какие смыслы мы вложим в этот бренд, каким будет конкретное наполнение?

— А «Метафракс» реализует какие-то проекты для молодёжи?

— Мы плотно работаем с молодёжью как на уровне предприятия, так и школы, среднего и высшего образования: целевики, группы в колледже, олимпиады, стипендии и так далее. Но мы решили пойти и нестандартным путём — начали работать с детскими садами.

В жилом комплексе для химиков, который возвела наша компания, построили новый детский сад. Естественно, мы предполагаем, что в нём будут воспитываться дети сотрудников — дети химиков. Идея в том, чтобы делать самую простую профориентацию для малышей: элементарные безопасные опыты, «галерея успешных химиков», где ребёнок может увидеть фотографию своего папы или мамы. Чтобы с детского сада формировалось понимание: быть химиком — это почётно и престижно.

Также мы создали «Метафракс-классы» в школах. У ребят углублённая химия, физика, математика. Мы организуем для школьников экскурсии на предприятии, осмотры оборудования, совместные проекты по досугу и др.

Вот такая многоуровневая система: вуз, колледж, школа, детский сад... Кажется, мы охватили уже все ступени образования!

— А можно ли говорить, что это всё работает на ваш HR-бренд, что вы пытаетесь взрастить с самого раннего возраста потенциальных химиков?

— Безусловно. Сегодня мы все конкурируем за людей. Причём это касается не только промышленных предприятий, но и городов, целых регионов. Ведь от численности населения напрямую зависит бюджет, который муниципалитет может выделить на содержание дорог, школ и других социальных объектов. Фактически мы оказались в ситуации глобальной конкуренции HR-брендов, территориальных и геобрендов.

При этом мы сталкиваемся с целым комплексом проблем: демографические провалы, снижение престижа рабочих профессий. Государство сейчас активно перестраивает систему, делая ставку на среднее профессиональное образование. Инвестиции в СПО растут, статус среднего специального образования повышается на государственном уровне. Это логично: стране нужны промышленные, рабочие кадры.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.