Лизинг для бизнеса Поделиться Твитнуть

Универсальная лизинговая компания «ТАЛК лизинг» представила несколько новых продуктов и услуг, среди которых — предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по приобретению недвижимости в лизинг.

По словам руководителя офиса лизинговой компании «ТАЛК лизинг» в Перми Марии Петропавловской, недвижимость всегда можно было приобрести в лизинг — компания скорректировала подходы к реализации таких сделок с учётом современных реалий, отмечая возросший спрос на торговые и производственные площади. В Перми «ТАЛК лизинг» сотрудничает с крупными девелоперами, застройщиками и агентствами недвижимости, предлагая в лизинг на индивидуальных условиях офисные, торговые, жилые, промышленные площади, индустриально-складскую недвижимость, автосалоны, объекты туристической индустрии (от гостиницы до санатория), готовый арендный бизнес — помещения, где есть оборудование и арендатор, подписавший договор на долгий срок. Кроме того, «ТАЛК лизинг» берёт на себя подбор любой недвижимости под индивидуальный запрос.

Мария Петропавловская

Мария Петропавловская отметила, что интерес к лизингу недвижимости со стороны бизнеса растёт, поскольку позволяет не только существенно экономить на налогах (до 30% для плательщиков НДС), но и развиваться быстрее за счёт открытия новых локаций и расширения площадей. Услуга упрощает покупку недвижимости для личных целей, семьи и детей. «Лизинг недвижимости интересен компаниям, которые используют квартиры как инструмент долгосрочной мотивации, позволяющий выйти из зарплатной гонки. Кроме того, услуга позволяет пополнить оборотные средства за счёт обратного лизинга», — рассказала Мария Петропавловская.

«ТАЛК лизинг» значительно расширил возможности услуги — теперь в лизинг можно не только приобрести любое готовое здание или помещение, но и создать их под конкретного клиента, с учётом его пожеланий, чего на рынке в данный момент нет. Но, например, есть земля, на которой можно построить завод. Новая услуга заключается в том, что «ТАЛК лизинг» готов приобрести эту землю, по техническому заданию заказчика построить то, что необходимо, и передать помещение вместе с землёй в лизинг.

«Это очень удобно — получить в итоге в собственность и землю, и здание, если необходимо, с техникой и оборудованием, при том что поиском инвестиций и самой стройкой будет заниматься лизинговая компания», — сообщила Мария Петропавловская.

Стратегия «ТАЛК лизинг» в сложной экономической ситуации связана с выводом на рынок новых продуктов. Так, компания предлагает лизинг медицинского оборудования по программе «Экспресс». В некоторых сегментах лизинга — например, сложной дорогостоящей техники, где часто клиентам необходимо обновлять не весь парк, а отдельные элементы, — компания развивает лизинг шин, дисков, двигателей и других крупных узлов транспорта. Эксперт отметила, что такие сделки охотно оформляют владельцы сельхозтехники, корпоративных автопарков, логистических компаний, потому что это не только значительно снижает издержки на простои, но и экономит в моменте оборотные средства.

«Многие клиенты просят помощи в транспортировке приобретённого в лизинг оборудования и техники. Мы заключили соглашение с крупнейшей логистической компанией, и теперь в «ТАЛК лизинг» работает сервис «Доставка предмета лизинга лизингополучателю», — резюмировала Мария Петропавловская.

«ТАЛК лизинг» в Перми: ул. Елькина, 41А, +7 (996) 325-52-09

Лизинг на индивидуальных условиях на talcom.ru

«ТАЛК лизинг» — лизинговая компания с 100% государственным участием, на рынке 29 лет. Входит в число крупнейших региональных лизинговых компаний, поставляет технику, спецтехнику, транспорт и оборудование по всей России. Представительства компании работают в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске и Новом Уренгое. Подать заявку и оформить сделку можно онлайн на сайте talcom.ru.

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