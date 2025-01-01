Алёна Бронникова Нефтяной тыл Как военные годы помогли нефтяной отрасли Прикамья развить промышленный и кадровый потенциал Поделиться Твитнуть

Краснокамский нефтеперерабатывающий завод был запущен в мае 1943 года

Первое на Урале нефтяное месторождение было открыто в Верхнечусовских Городках в 1929 году, в 1934 году в Краснокамске было обнаружено ещё одно месторождение углеводородных запасов, которое позже вошло в число первых ударных строек «второго Баку».

Ввод в эксплуатацию этого месторождения позволил к началу Великой Отечественной войны увеличить объём добычи нефти в регионе в шесть раз, почти до 150 тыс. тонн в год. Большую часть, свыше 95%, составляла добыча Краснокамского промысла. Помимо добычи, в Прикамье велась частичная переработка нефти. Этот процесс был организован под Чусовым, на Верхнегородковском нефтеперегонном заводе Наркомата нефтяной промышленности СССР.

Благодаря усилиям пермских нефтяников в 1941—1945 годах в Пермской (тогда Молотовской) области были созданы новые предприятия, освоены передовые способы бурения, планы по добыче нефти перевыполнялись ударными темпами. В Прикамье за это время было добыто 904 тыс. тонн нефти, произведено 387 тыс. тонн продуктов переработки. Решение сложнейших производственных задач и внедрение новых технологий помогало приближать победу. Пермяки трудились в тылу под лозунгом «Нефть — фронту!».

Вскоре после начала войны в Молотовскую область из западных и южных районов страны были эвакуированы предприятия нефтяной отрасли. Штаб по приёму и размещению эвакуированных был сформирован в Краснокамске. За четыре года сюда приехало более 5,3 тыс. буровиков, промысловиков, вышкомонтажников и строителей со своими семьями.

В Краснокамске впервые в мире были применены сразу две технологии: бурение наклонных скважин в условиях крепких пород древних палеозойских формаций и применение метода кустования устьев скважин (метод кустового турбинного бурения) при бурении месторождения на суше

Производства из прифронтовых районов пришлось передислоцировать в короткие сроки вглубь страны. Это масштабное событие стало настоящим подвигом нефтяников в военные годы. А эвакуированные предприятия помогли Прикамью значительно развить промышленный и кадровый потенциал и расширить мощности местного нефтяного комплекса.

Сюда были перебазированы Бакинский машзавод нефтяного оборудования, где затем стали производить почти половину турбобуров в стране, крекинг-

завод из Бердянска и экспериментальная контора турбинного бурения из пригорода Баку, которая была объединена с Краснокамской буровой конторой. Впоследствии специалисты объединённого предприятия инициировали поточный метод возведения буровых установок, что помогло утроить ежемесячные объёмы производственного строительства.

Юго-Камский и Кунгурский машзаводы с началом войны стали изготавливать широкий перечень комплектующих к нефтяному оборудованию. Верхнечусовской нефтеперегонный завод реконструировали в 1942 году и перепрофилировали под производство керосина, солярки и газойля, по заданию обкома партии здесь был успешно освоен выпуск бытового керосина и индустриальных масел: машинного, веретённого, автола. На базе артели промкооперации и вывезенного из Москвы оборудования в 1943 году в Молотове был создан нефтемаслозавод.

Разведочное бурение в военное время было решено сосредоточить в доступных по географическому положению районах, вследствие чего в 1941 году работы на Полазненском нефтяном месторождении были прекращены. Добыча углеводородных запасов продолжалась в этом районе только на скважине №1 в Усть-Полазне, переработка производилась на месте.

На базе эвакуированного Бердянского крекинг-завода в Краснокамске был возведён нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Строить его пришлось в сложных условиях суровой уральской зимы, температура воздуха в 1941—1942 годах опускалась до −45 градусов. Подготовка площадки шла одновременно с разгрузкой привезённого оборудования, все земляные работы выполнялись вручную.

Ввод предприятия в эксплуатацию обеспечил переработку нефти на месте её добычи, высвободил большой объём подвижного железнодорожного состава и существенно увеличил выработку светлых нефтепродуктов. Произведённый автобензин отсюда отправляли на Ленинградский фронт, топливом снабжали и сельское хозяйство Прикамья, Сибири, Свердловской и Челябинской областей. В конце 1943 года завод направил два эшелона сверхплановой продукции в Фонд Главного командования Красной армии и занял третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Краснокамский нефтепромысел, 1940-е годы

Пермские нефтяники не только помогали в тылу и трудились для фронта, они рассчитывались с врагами за личную боль и утрату близких. В газете Краснокамского нефтепромысла в 1943 году было опубликовано открытое письмо бригадира плотников-вышковиков И. Г. Абузярова: «Все нормы я выполняю на 160—170%... На фронте убиты два моих сына, двое ранены. Я буду мстить проклятым фрицам самоотверженной работой в тылу. Я знаю, что мои сыновья честно и мужественно сражались за свободу любимой Родины. И горжусь тем, что тоже внёс свою долю в общее дело разгрома врага».

На волне всенародного патриотизма во время одного из митингов операторы по добыче нефти Краснокамского нефтепромысла заявили: «Коллектив нашей бригады по добыче нефти считает себя мобилизованным. Мы будем работать не жалея сил, не считаясь со временем и дадим для наших самолётов, кораблей и автомашин столько нефти, сколько нужно для победы над врагом». В эти годы в Прикамье креп­ло движение двухсотников, рабочие брали на себя обязательство выполнять ежедневную норму за себя и за товарища.

Женщины трудились наравне с мужчинами, на Краснокамском заводе почти половина сотрудников состояла из женщин. Большинство из них пришли на предприятие в период войны вместо ушедших на фронт отцов и мужей. Появились буровые бригады, полностью состоявшие из женщин. Для ускоренного и непрерывного обучения в 1942—1943 годах в Краснокамске открыли учебный комбинат и вечерний филиал Молотовского геологоразведочного техникума.

Плакат. Художник Ю. Васнецов, 1942 год. Пермская художественная галерея

В первые же месяцы войны работники нефтяной отрасли подключились к сбору средств на нужды Красной армии. Молотовнефтекомбинат, в который также входил и Краснокамский НПЗ, собрал 1,1 млн рублей на формирование авиаэскадрильи «Молотовский нефтяник», оказывал помощь в восстановлении освобождённых районов страны. Только «подшефный» Новочеркасск Ростовской области принял из Прикамья два эшелона строительных материалов.

В течение пяти лет на Западном Урале завершилось формирование нефтяного комплекса полного цикла, получившего количественное и качественное развитие в будущем. Наряду с геологоразведкой и неф­тедобычей в него вошли соответствующие современному уровню нефтеперерабатывающая и машиностроительная отрасли.

Нефтяники Прикамья совершили технико-экономическую революцию в мировом опыте бурения нефтяных скважин. Они разработали и внедрили метод кустового наклонно направленного бурения. Только за первые три месяца его применения в 1943 году интенсивность бурения выросла на 40%, добыча нефти — на 31%, производительность труда — на 24%. Авторы были отмечены государственными наградами.

Кроме того, в годы войны впервые в отечественной практике для увеличения эффективности нефтедобычи применили закачку воздуха в продуктивные пласты. Специалисты также работали над новыми видами бурового оборудования и буровых растворов. Учёные Пермского государственного университета занимались модернизацией технологии производства высокооктанового авиабензина на Краснокамском НПЗ, разработали рецептуру «коктейля Молотова». Учёные Молотовского медицинского института предложили новый состав ингибиторов коррозии при солянокислотной обработке скважин и способ приготовления антисептиков из продуктов нефтеперегонки.

Как только в нескольких районах «второго Баку» была обнаружена девонская нефть в 1944 году, в Молотовской области возобновилось глубокое разведочное бурение на девонскую свиту. Когда Красная армия начала разгром империалистической Японии 9 августа 1945 года, из разведочной скважины на Северокамском месторождении с глубины 1780 м был получен фонтанный приток первой в регионе девонской нефти. Кстати, именно в этой бригаде проходил практику будущий писатель Лев Давыдычев, он учился в Пермском нефтяном техникуме. Этот трудовой подвиг лёг в основу дебютной повести писателя «Бутылочка нефти».

Отправка состава с горючим на фронт

Усиленное развитие нефтяного комплекса в годы Великой Отечественной войны сыграло важную роль в укреплении военного потенциала страны и в поддержании патриотического настроения жителей. Достижения, которых добились пермские нефтяники в этот период, открыли новые перспективы и стали опорной базой для дальнейшего роста нефтяной отрасли в Прикамье.

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