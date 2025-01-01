«Мы устойчивы к внешним воздействиям» Председатель наблюдательного совета СГ «Развитие» Николай Булатов — о ситуации на рынке жилья, новых проектах и кадровой политике компании Поделиться Твитнуть

— Николай Анатольевич, в 2024 году строительная группа «Развитие» практически удвоила показатели ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с предыдущим годом, построив порядка 75 тыс. кв. метров. В современных условиях это выглядит очень оптимистично: кто покупает квартиры при запредельных ипотечных ставках?

— Вы правы в том, что продажи квартир со второй половины 2024 года действительно существенно упали. Причины общеизвестны: остановка большинства ипотечных программ с господдержкой и рост ключевой ставки Центробанка до уровня «20 плюс», что сделало традиционную ипотеку очень дорогой. Все застройщики столкнулись с резким падением спроса — по разным оценкам, от 50 до 70%. Среди покупателей сегодня — в основном получатели льготной семейной ипотеки и те, кто имеет достаточно собственных средств на приобретение жилья.

Тем не менее даже при таких показателях можно работать. Текущие продажи говорят о том, что все квартиры, которые мы построили, будут реализованы. Спрос на жильё в Перми по-прежнему высок и фактически вдвое превышает предложение. К тому же существующая система финансирования строительных проектов через эскроу-счета позволяет застройщикам не стремиться во что бы то ни стало продать все квартиры к моменту сдачи дома в эксплуатацию, как это было раньше.

Наконец, СГ «Развитие» всегда стремилась гибко реагировать на существующую рыночную ситуацию. Сегодня мы предлагаем покупателям наиболее удобные для них варианты покупки, используем рассрочку, проводим различные акции и т. д. Так что какого-то особого пессимизма по поводу настоящего и будущего не испытываем.

— Многие застройщики приостановили проекты строительства жилья, особенно если речь идёт о крупных ЖК, именно потому, что будущее представляется туманным. Каким оно видится для СГ «Развитие»?

— Мы все прошли через множество кризисов. И сегодня тоже есть общее для строительного рынка ожидание, что рано или поздно ситуация нормализуется. Повторюсь: неудовлетворённый спрос на жильё очень высок, и государство это прекрасно понимает. Поэтому в полной остановке жилищного строительства не заинтересован, конечно, никто.

Что же касается СГ «Развитие», то мы не прекращаем ни одного своего проекта. Как и планировалось, в последней декаде февраля будем выдавать ключи покупателям во второй очереди ЖК «Восход» в Индустриальном районе. В непосредственной близости от него строим ЖК комфорт-класса «Гравитация», продажи в нём тоже идут. Продолжается строительство премиального ЖК PRIME в Ленинском районе, рядом с набережной. Буквально в эти дни начинаем работы на площадке компаунда «Живаго», который мы приобрели, чтобы построить здесь современный жилой комплекс с таким уровнем благоустройства, которого в Перми пока нет.

В разработке и другие проекты жилищного строи­тельства. Но особенность СГ «Развитие» в том, что мы давно вышли за пределы амплуа исключительно застройщика жилья. Наши проекты диверсифицированы, и это позволяет нам более гибко управлять рис­ками и быть устойчивыми к внешним воздействиям.

— Что это за проекты?

— Совсем недавно мы приобрели недостроенное офисное здание в центре города на ул. Екатерининской, 175. В течение двух-трёх лет построим здесь современный бизнес-центр класса А — с офисами, пунктами питания, местами для занятий спортом и апартаментами для тех, кто приезжает в Пермь с деловыми визитами. Центров такого уровня в Перми сегодня явно не хватает, и мы уверены в успехе проекта.

Мы строим не только жилые дома и комплексы. Наши мощности и компетенции позволяют нам выполнять строительные заказы любой сложности. Мы уже построили несколько торговых центров, спорткомплекс «Звезда-2» на ул. Гайдара в Перми. Сегодня приступили к реализации приоритетного краевого инвестпроекта — строительство спорткомплекса «Развитие Арена» на пересечении ул. Старцева и бульвара Гагарина. В качестве подрядчиков строим новый производственный корпус для АО «ОДК-СТАР» — одного из ведущих предприятий авиационной отрасли.

Первая очередь ЖК PRIME будет сдана уже в конце 2025 года

В конце 2023 года мы приобрели завод «ЖБИ Стройиндустрия» и сразу же приступили к его модернизации. Закупили и установили современный бетоносмесительный комплекс и выпускаем изделия более высокого качества. Ещё в одном цехе обновили программное обеспечение для управления бетоносмесительной установкой и теперь контролируем состав бетона и его качество на всех этапах. Перестраиваем один из цехов под реализацию проекта выпуска труб из сшитого полиэтилена для водо- и теплоснабжения. Модернизируем котельную, что даст экономию при производстве ЖБИ и отоплении помещений завода.

После того как завод вошёл в состав СГ «Развитие», объёмы его производства выросли практически вдвое. Завод поставляет продукцию не только на наши объекты, но и на многие важные городские стройки — например, для строящегося сегодня корпуса школы №146 на ул. Уральской, для того же корпуса «ОДК-СТАР» и других.

— Новые направления деятельности требуют новых компетенций и новых сотрудников, не так ли? При этом кадровый дефицит для всех отраслей сегодня — известная проблема.

— Это действительно так. В последние годы мы пришли к выводу о необходимости системной и долгосрочной работы по привлечению и удержанию кадров. В СГ «Развитие» создано целое подразделение по управлению персоналом и охране труда. Его специалисты в постоянном режиме ведут работу по совершенствованию кадровой политики компании, созданию системы стимулов и социальной защиты работников. Одновременно идёт привлечение новых кадров.

В частности, наши специалисты регулярно встречаются со студентами пермских колледжей, обучаю­щимися по профильным для нас специальностям, проводят мастер-классы и рассказывают о возможностях работы в сфере строительства. Осенью прошлого года на практику в СГ «Развитие» пришли порядка 20 студентов, и все они изначально знали, что, если хорошо себя зарекомендуют, — смогут трудоустроиться в компанию. Несколько человек из них сегодня уже проходят у нас стажировку, и есть все основания полагать, что вскоре станут нашими полноценными сотрудниками.

Также ведём работу по ранней профориентации, проводим экскурсии в наши подразделения для школьников, которым вскоре предстоит выбрать профессию. О профессиональном выборе разговариваем с ребятами и во время «Думских уроков», которые я и мой коллега, председатель Совета директоров «Развития» Алексей Раев проводим как депутаты Пермской городской думы.

Иными словами, мы стараемся заложить кадровый, производственный и технологический фундамент компании на годы вперёд. Кризисы не могут длиться вечно. Нужно быть готовыми к резкому росту объёмов строительства и производства. И мы к этому готовы.

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