«Волшебная ёлка»: в новый год — с верой в добро На событие в этом году со всего края съехались почти 400 человек Поделиться Твитнуть

фото: Михаил Мингазов

Ежегодно социально-активные компании Перми и края участвуют в добром благотворительном мероприятии фонда «Берегиня» «Волшебная ёлка». В этом году праздник провели в Доме молодёжи. Двести подопечных фонда стали зрителями новогоднего шоу, приняли участие в творческих мастер-классах и, конечно, получили заветные подарки.

Подготовка к новогодним мероприятиям в фонде «Берегиня» начинается в октябре. На первом этапе в фонд приходят письма Деду Морозу от подопечных — с рисунками и поделками — такие, которые все дети любят писать доброму зимнему волшебнику. Все детские желания в фонде систематизируются и частями передаются партнёрам фонда. В сборе подарков для детей, столкнувшихся с тяжёлыми заболеваниями, в этом году вместе с «Берегиней» приняли участие порядка 35 пермских компаний, в списке как крупные предприятия, так и небольшие фирмы. Активно на призыв порадовать детей подарками, например, откликнулись в сети кондитерских «СантОноре».

«Коллеги с огромным энтузиазмом откликнулись, и буквально за несколько дней мы собрали нужное количество подарков. Мы использовали внутренний чат для координации и оперативной связи, что позволило нам чётко отслеживать прогресс и обеспечить своевременную доставку собранных подарков. В будущем мы планируем продолжать сотрудничество с «Берегиней». Акции подобного рода — это не просто благотворительность, это ещё и прекрасная возможность сплотить коллектив, показать нашим сотрудникам, что компания заботится не только о бизнесе, но и о социальных аспектах», — рассказала директор сети кондитерских Екатерина Чернобровина.

фото: Михаил Мингазов

Подарки в компаниях подписывают и доставляют в офис фонда. А оттуда они отправляются на праздничные «ёлки». Первым стало мероприятие для тех детей, которые уже прошли лечение. Большая часть подопечных фонда после выписки из больниц становятся участниками реабилитационных проектов, которые призваны вернуть ребёнка и его семью к полноценной жизни как можно скорее.

«Мой старший сын после лечения от лейкоза уже много лет подопечный фонда, — рассказывает Юлия Тетенова. — Я считаю, что ценность вообще всех мероприятий «Берегини» — социализация детей. «Волшебная ёлка» — это всегда праздник, прекрасные подарки, особая атмосфера. Я и сама ощущаю себя подопечной фонда, потому что он помогает не только финансово, но и психологически, очень поддерживает на всём нелёгком пути. Это, можно сказать, наша вторая семья».

фото: Михаил Мингазов

На «Волшебную ёлку» в этом году со всего края съехались почти 400 человек — дети в сопровождении одного из родителей. Организован праздник был традиционно: ребята фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой у нарядной ёлки, угощались сладкой ватой и смотрели интерактивное новогоднее шоу. И каждый получал тот подарок, который загадывал у доброго волшебника.

А добрыми волшебниками стали обычные трудовые коллективы. Так, «рекордсменами» этого года для «Берегини» стали сотрудники АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»: на предприятии собрали 46 подарков для подопечных фонда.

«Для сбора подарков мы организовали у себя в компании благотворительную акцию под названием «Доброе сердце». Такая деятельность не только объединяет близких по духу людей в коллективе, это, в первую очередь, пример для окружающих людей, наших детей, подрастающего поколения, пример того, что трудности преодолимы, когда есть поддержка, и даже небольшое участие может оказаться значительным вкладом или целым спасением для кого-то», — рассказал начальник ОМТС АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» Роман Арсланов.

фото: Михаил Мингазов

В фонде же рассказывают, что когда-то всё началось с поздравления детей, находящихся на лечении в краевом детском онкоцентре, но со временем, с реализацией реабилитационных проектов, появился и формат «Волшебной ёлки».

«Идея проводить вот такое мероприятие родилась сама собой, ведь мы не оставляем наших подопечных долгие годы после лечения — дети становятся участниками реабилитационных проектов, каким стала и «Волшебная ёлка». С самого начала мы были сконцентрированы именно на подарках по запросу ребёнка. И нас очень активно поддержали в этом наши бизнес-партнёры, которые ежегодно с энтузиазмом разбирают детские письма и покупают подарки. Принимают участие в этом и физлица, но в этом году, например, ситуация сложилась таким образом, что им писем уже не хватило, всё разобрал «бизнес», — говорит директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Новогодние мероприятия фонд «Берегиня» проводит ежегодно и в онкогематологическом центре им. Ф.П. Гааза, и в Пермской краевой детской клинической больнице, в её структурных подразделениях, например санаторий «Светлана». В этом году участниками этих праздников станут около 1 тыс. детей.

фото: Михаил Мингазов

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