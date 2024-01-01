В поисках впечатлений Исследуем зимний Пермский край вместе с онлайн-путеводителем T2 Поделиться Твитнуть

Фото: T2

Мобильный оператор T2 запустил обновлённый онлайн-путеводитель «Тревел-гид» с необычными идеями для зимнего отдыха. В путеводителе, доступном каждому обладателю смартфона, команда проекта отобрала 32 увлекательных маршрута по Пермскому краю и соседним регионам и протестировала качество мобильного интернета в каждой локации. Путешественники могут побывать в первом селе Пермского края, найти древние артефакты, сбежать от городской суеты к горным вершинам и снова влюбиться в Прикамье. В соседних регионах можно понаблюдать за звёздами в обсерватории, согреться в термальных источниках, увидеть северное сияние и посетить Уральский Диснейленд.

Этой зимой в онлайн-путеводитель «Тревел-гид» попали локации из Пермского края, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и ЯНАО. Например, в Пермском крае можно прогуляться среди скал Каменного города и подняться на Усьвинские столбы — там туристов ждут причудливые узоры скал и бескрайнее хвойное море, раскинувшееся под ногами. Ценители истории края могут перенестись в другую эпоху, словно на машине времени, и посетить один из старейших городов Урала — Чердынь. Там гостей встречают сохранившиеся средневековые здания, а в местном музее хранятся древние артефакты. Кроме этого, путешественники смогут побывать в с. Кын, которое считается историческим началом Пермского края — именно здесь нашли первые пластины «Медведя в жертвенной позе».

В соседних регионах путешественников ждут не менее захватывающие приключения. Например, в Свердловской области можно понаблюдать за светилами и планетами в обсерватории и послушать лекции о космосе. В Челябинской области — прогуляться по зимним экотропам «Таганая». В Ямало-Ненецком автономном округе — полюбоваться северным сиянием. В Тюменской области — расслабиться в горячих источниках.

Клиенты T2 могут делиться впечатлениями от поездки онлайн на каждом из маршрутов. Для этого оператор на протяжении всего 2024 года модернизировал сеть и устанавливал объекты связи не только в крупных городах, но и в местах отдыха во всех регионах присутствия. Например, в Пермском крае техническая дирекция улучшила связь на территории Перми, Губахи, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Кизела, Гремячинска, Красновишерска, Верещагино, а также в Орде и Суксуне. Новые объекты связи появились в 19 населённых пунктах. Техническая дирекция с начала года модернизировала 21% телеком-оборудования в регионе.

Юрий Новосад, директор пермского филиала T2:

— Один из приоритетов компании — обеспечение покрытия мобильного интернета во всех значимых для клиента местах. В том числе в точках притяжения для пермяков и путешественников из других регионов. Поэтому в рамках соглашения с правительством края мы инвестируем 2 млрд руб. на развитие телеком-инфраструктуры до конца 2025 года. Это необходимо, чтобы сохранять стабильно высокое качество услуг при росте мобильного трафика. Аналитика bigdata показывает, что регион становится всё более привлекательным для путешественников. Чаще всего Пермский край посещают гости из Свердловской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Татарстана. Проект «Тревел-гид» объединил нашу любовь к путешествиям по регионам Урала и результаты технического развития, которое мы проводим во всех регионах присутствия.

«Тревел-гид» доступен бесплатно для абонентов всех мобильных операторов. Клиентов T2 же во всех регионах ждут акции от партнёров проекта — подробности на сайте.

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