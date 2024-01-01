Бразильские перспективы
Прикамский производитель сельхозтехники выходит на рынок Латинской Америки
Краснокамский ремонтно-механический завод планирует начать поставки сельхозтехники в Бразилию. В настоящее время прорабатываются вопросы логистики и таможенного оформления. Речь идёт о производимой КРМЗ техники для заготовки кормов (сенажа). Эта технология уникальна — благодаря ей Пермский край является лидером в производстве кормозаготовительной техники в России.
Сейчас технологии КРМЗ известны как в России, так и в странах СНГ и Восточной Европы.
По словам директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, после введения санкций взаимодействие с Восточной Европой осложнилось. И хотя оставались страны Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, потенциально рынок сбыта для технологии KRMZ Innovation значительно шире.
Предприятие стремится расширять географию поставки оборудования: только за последние месяцы его представители приняли участие в специализированной выставке сельхозтехники и инноваций для АПК «АГРОСАЛОН 2024», межрегиональных и региональных форумах, а также вошли в состав бизнес-миссии в Бразилию.
Бизнес-миссия была организована ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш». В её рамках российские производители посетили три штата, познакомились с возможными покупателями техники — сельхозпредприятиями и фермерами, а также побывали на специализированной выставке. Это позволило оценить потенциальный рынок сбыта и завязать контакты.
Как выяснилось, интерес к технике КРМЗ в Бразилии достаточно высок. До сих пор крупный рогатый скот сельхозпредприятий в основном находился на вольном выпасе, сейчас осуществляется переход к стойловому содержанию, и поэтому вопрос заготовки кормов является одним из приоритетных для отрасли.
Как отмечает Дмитрий Теплов, несмотря на то, что внешняя торговля России сейчас ориентирована на Восток, потенциал Латинской Америки часто недооценивается.
Однако это большой рынок сбыта, и страны этого региона являются привлекательными торговыми партнёрами для российского бизнеса. Например, Бразилия, крупнейшая страна региона, имеет быстроразвивающуюся экономику, особенно в сельском хозяйстве. При населении 215,7 млн человек поголовье крупного рогатого скота в Бразилии в 10 раз превышает российское.
«Мы встретились с властями штата Мату-Гросу, посетили технопарк, встречались с местными дилерами и фермерами. Как оказалось, они заинтересованы в технологиях заготовки кормов, которые мы предлагаем. Надо отметить, что в Бразилии в целом заинтересованы в новых технологиях и открыты им. Однако одно дело интерес на словах и совсем другое — конкретные деловые договорённости. Поэтому мы пригласили к нам Пауло Мундоз Фурроза, представителя компании Indice Pesquisas e Agro Mercado, — его семья занималась организацией визита российских предпринимателей по поручению властей штата Мату-Гросу. Цель его приезда — познакомиться со страной и людьми, нашим производством и логистическими возможностями, чтобы в дальнейшем содействовать установлению деловых контактов между КРМЗ и сельхозпредприятиями и фермерами в Бразилии», — рассказывает Дмитрий Теплов.
В России Пауло Мундоз Фурроз посетил международную выставку сельхозтехники «АГРОСАЛОН 2024» в Москве, затем побывал на производстве КРМЗ и в логистической компании «ТРАСКО».
Когда речь идёт о географически удалённой и пока не очень знакомой стране, ощущается некоторое недоверие, отметил Дмитрий Теплов.
«Модель взаимодействия, которую выбрали мы, — выстраивание доверительных отношений путём организации визита представителя другой страны. Это позволяет гораздо быстрее наладить торговые отношения. Мы попросили логистическую компанию «ТРАСКО» рассчитать схему отправки контейнера в Бразилию. Прямая схема без перегрузок: контейнер из Краснокамска идёт по железной дороге, затем через новороссийский порт следует до порта Бразилии. Срок поставки 50 дней, стоимость доставки — $8 тыс. Наша задача была показать Пауло, как именно можно организовать доставку нашей продукции в его страну, что это реально. Физическое присутствие сеньора Фурроза здесь и его погружение в реальность России и нашего производства сближает нас с рынком Бразилии», — продолжает Дмитрий Теплов.
Кроме того, уже состоялись несколько видеоконференций с экспертами, которые будут помогать вывести продукцию на рынок Бразилии. Они готовы продвигать технику КРМЗ не только в этой стране, но и в соседних странах — Уругвае и Аргентине. Сейчас осталось решить вопросы по таможенным пошлинам и налогам, которые уплачиваются при ввозе техники.
По словам Пауло Мундоз Фурроза, в настоящий момент кормозаготовительная техника действительно жизненно необходима для сельскохозяйственной отрасли и фермеров Бразилии. Он отметил, что сейчас корма практически не заготавливаются, поскольку крупный рогатый скот находится на выпасе. Для его перевода в стойловое содержание необходима организация заготовки кормов. Подобное оборудование в стране не производится, своих технологий нет. При этом техника КРМЗ действительно более эффективна, чем известные аналоги.
«Фермеры, у которых есть потребность в кормозаготовительной технике, уже изучают возможные варианты и различных производителей. И один из наших партнёров считает, что предложение КРМЗ во много раз лучше, чем все другие технологии, и говорит о нём с восторгом. Они действительно заинтересованы в сотрудничестве», — говорит сеньор Фурроз.
По оценкам представителя Бразилии, внедрение технологии, предлагаемой КРМЗ, позволит повысить производство молока на 20—25%. Кроме того, она позволит предложить покупателям продукт более высокого качества.
Пауло Мундоз Фурроз считает, что эта техника будет интересна не только для бразильских фермеров, но и для сельхозпроизводителей других стран Латинской Америки.
По словам Пауло Мундоз Фурроза, большая часть жителей Бразилии хорошо относятся к России и не имеют по отношению к её жителям и бизнесу каких-либо предрассудков. На отношение официальной Бразилии к России не повлияла геополитическая ситуация в Европе и санкции, оно улучшается.
В частности, в 2023 году экспорт Бразилии в Россию вырос на 27% и, как ожидается, будет ещё расти. Для россиян действует комфортный визовый режим: они могут находиться в Бразилии 90 дней без получения визы.
Сам Пауло Мундоз Фурроз приехал в Россию впервые, и у него сложилось впечатление о стране как о социально развитой.
«На Западе существует мнение, что Россия находится в плохом состоянии, но по моему первому впечатлению это не так. На мой взгляд, города находятся в хорошем состоянии, они чистые, красивая архитектура. Все люди вежливые и достаточно дружелюбные, при этом более образованные, чем в Бразилии», — рассказывает он.
«Латинская Америка — интересный рынок сбыта продукции производителей из Пермского края. На наш взгляд, выходить на него стоит через Бразилию, а затем уже в Уругвай и Аргентину. Бразилия наиболее крупная страна в регионе и дружественно настроена к России. Для нас этот регион особенно интересен своей аграрной специализацией. Бразильский бизнес, в свою очередь, заинтересован не только в кормозаготовительной технике, но и в других технологиях для сельского хозяйства», — заключает Дмитрий Теплов.
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