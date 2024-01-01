Символ единства и дружбы Главное спортивное событие АО «Соликамскбумпром» — «Спортивный БУМ — 2024» — стало ярким праздником, объединившим бумажников, увлечённых спортом Поделиться Твитнуть

В течение многих лет АО «Соликамск­бум­пром» реализует эффективную взвешенную политику, направленную на сохранение здоровья работников и популяризацию физической культуры и спорта среди трудового коллектива.

Комплексные проекты спортивной направленности AO «Соликамскбумпром» объединяют поколения, обеспечивают профессиональное долголетие, являются одним из основных условий увеличения количества работников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что соответствует задачам государства по повышению качества жизни россиян через физическую активность.

На предприятии более трёх лет реализуется корпоративная программа «Укрепление здоровья сотрудников АО «Соликамскбумпром». Её цель — сохранение и укрепление здоровья сотрудников путём формирования в коллективе философии здорового образа жизни.

Основой комплекса мероприятий программы являются пропаганда принципов здорового образа жизни и рационального питания, формирование у работников осознанного отношения к состоянию собственного здоровья, эффективная организация рабочего места, вакцинопрофилактика, медицинские скрининги, повышение доступности медицинских услуг, проведение десятков спортивных мероприятий.

Так, самое ожидаемое спортивное событие среди работников АО «Соликамскбумпром», реализуемое в рамках программы здоровьесбережения, — «Спортивный БУМ». В этом году проект посвящён юбилейной дате — 75-летию производства газетной бумаги. Праздник объединил более 500 бумажников в 16 видах спорта.

Людмила Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти:

«Спортивный БУМ» привлекает всё больше спортсменов, даёт возможность проявить себя всем, кто занимается физкультурой, пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. С каждым годом в «Спортивном БУМе» появляются новые состязания и устанавливаются новые рекорды! Этот праздник стал большим спортивным событием, в котором участвуют молодёжь, ветераны, семейные и цеховые команды, дети выходят на старт вместе с родителями, получают яркие эмоции и вместе добиваются прекрасных результатов. АО «Соликамскбумпром» системно реализует стратегию корпоративной социальной ответственности, поддерживая спортивные инициативы на территории Пермского края. Мы традиционно вкладываем сотни тысяч рублей в развитие спорта, проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, популяризацию принципов здорового образа жизни. Мы поддерживаем работу катка, проката лыж и коньков, хоккейного корта, предоставляя возможность каждому жителю нашего города активно заниматься спортом и быть здоровым!

В течение месяца бумажники принимали участие в марафоне спорта, включающем в себя соревнования по армрестлингу, стрельбе из винтовки, настольному теннису, плаванию, дартсу, метанию гранаты, прыжкам в длину, шахматам. Также спортсмены проявили активность в турнирах по волейболу и мини- футболу, азартно соревновались в легкоатлетических эстафетах, гиревом спорте, перетягивании каната и семейных состязаниях.

Наталия Ступникова, президент АО «Соликамскбумпром»:

«Соликамск­бум­пром» демонстрирует приверженность здоровому образу жизни, успешно реа­лизуя корпоративную программу по здоровьесбережению. Как показывает статистика, более 70% наших работников активно занимаются спортом, и это отличный результат!

В этом году впервые «Спортивный БУМ» объединяет 16 видов спорта, которые входят в турнирную таблицу Спартакиады трудящихся предприятий Пермского края.

Мы гордимся бумажниками, которые успешно защищают честь нашего предприятия на городских и краевых спартакиадах и соревнованиях, разделяем их интерес к спорту и здоровому образу жизни и далее будем оказывать им поддержку на пути к новым достижениям и вершинам спортивного мастерства.

Не остались в стороне и ветераны предприятия — они традиционно участвуют в спортивных состязаниях, активно представляя команды во всех видах спорта.

«Мы за родной комбинат, за команду всегда готовы пробежать, проплыть, метко стрелять и побеждать, — рассказывает ветеран предприятия Наталья Плотникова. — Ветераны — старая школа, мы всегда выступали на спортивных соревнованиях. И сейчас марку АО «Соликамскбумпром» поддерживаем на высоком уровне».

Кубки, медали, дипломы и грамоты ожидали всех тех, кто поднялся на пьедестал, добившись успеха. Отдельно были отмечены самые активные структурные подразделения предприятия. И по традиции, наряду с главными призами, профсоюзный комитет АО «Соликамскбумпром» вручил призы в номинациях «Лицо эстафеты — 2024», «Лучшая группа поддержки», «Лучшее оформление команды на построении».

Но самое важное — все участники, болельщики и зрители унесли с собой замечательные впечатления доброй атмосферы единения, царящей на празднике. «Спортивный БУМ — 2024» — прекрасный повод для того, чтобы увидеться вновь, получить заряд положительных эмоций и ощутить себя частью дружного коллектива соликамских бумажников.

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