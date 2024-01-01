Зачем девелоперу цифровизация и как к ней подойти разумно Поделиться Твитнуть

Фото: компания «Философт»

Наступила эра цифровых технологий, и всё больше компаний осознают, что для успешного развития им нужны квалифицированные разработчики. IT-компании имеют ключевую роль в цифровизации бизнес-процессов, создании новых продуктов и услуг, адаптации к изменяющимся трендам.

Цифровизация компании требует много времени. Помимо прочего, важно не ошибиться с выбором подрядчиков или же самим приняться за разработку программного обеспечения. Однако зачастую гораздо выгоднее приобрести уже готовые решения. Так сколько же девелоперу требуется затратить на цифровизацию и как правильнее пройти по этому пути? На эти вопросы ответил основатель и директор IT-компании «Философт» Иван Власов.

— Цифровизация — тренд или необходимость? Почему она важна и как меняет процессы работы и финансы компании?

— Цифровизация сейчас — это необходимость. В условиях высокой конкуренции и стремительного технологического прогресса, компании, которые не принимают цифровые технологии, рискуют оказаться на обочине. Цифровизация позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сокращая время на выполнение задач и снижая затраты. Например, автоматизация процессов управления проектами может сократить время на их реализацию на 20-30%, что напрямую влияет на финансовые результаты компании. Кроме того, цифровизация открывает новые источники дохода, такие как онлайн-продажа недвижимости или услуги по управлению объектами через цифровые платформы. Это не только увеличивает доходы, но и улучшает клиентский опыт, что в свою очередь повышает лояльность клиентов.

— Как совершить продуманный переход к цифровизации, чтобы это не ударило по компании, а усилило её?

— Всё начинается со стандартной аналитики. Переход к цифровизации требует тщательного планирования и анализа. Первый шаг — провести анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз текущего состояния бизнеса. Это поможет выявить области, требующие улучшения. Далее необходимо определить краткосрочные и долгосрочные цели цифровизации. Важно вовлечь ключевых сотрудников на всех уровнях — от IT-отдела до топ-менеджмента — для создания команды, которая будет отвечать за внедрение изменений. Также следует рассмотреть возможность проведения обучающих семинаров для сотрудников, чтобы они понимали важность изменений и были готовы к новым процессам. Важно помнить, что цифровизация — это не одноразовый проект, а постоянный процесс, требующий регулярного мониторинга и адаптации.

— С чего начать и сколько вкладывать? Что учесть на начальном этапе?

— Начинать следует, конечно, с определения бюджета. Однако на начальном этапе важно учитывать не только финансовые затраты, но и временные ресурсы. Стоит определить, какие проекты могут быть реализованы в краткосрочной перспективе и с минимальными вложениями. Нужно оценить эффективность каждого внедрения, сопоставить с затрачиваемым временем и бюджетом, после чего уже выбрать наиболее подходящий стартовый проект.

Также необходимо установить четкие KPI для оценки эффективности внедряемых решений и, что особенно важно, с самого старта вовлечь в процесс топ-менеджеров компании, ведь именно руководство сможет определить эти показатели.

Топ-менеджеры хорошо понимают стратегию развития компании. Их участие помогает определить приоритетные направления цифровизации, которые соответствуют общим бизнес-целям. К тому же цифровизация зачастую требует изменения корпоративной культуры и подходов к работе. Топ-менеджеры могут стать движущей силой этих изменений, демонстрируя свою поддержку и вовлечённость, что поспособствует более гладкому переходу. И, конечно, участие руководства позволяет обеспечить необходимые ресурсы — как финансовые, так и человеческие.

— Готовые решения или разработка собственных? Что выгоднее, в чем плюсы и минусы того и другого?

— Сейчас существует множество готовых решений на рынке. Скорость внедрения таких значительно выше, чем разработка своих, поэтому на данный момент рекомендовал бы сначала посмотреть на готовые. Такие решения часто имеют уже проверенные функциональные возможности и техническую поддержку от разработчиков. Однако они могут не всегда полностью соответствовать специфике бизнеса, отсюда появляется многообразие решений от застройщиков, а успешность продуктов на рынке зависит от возможности адаптировать продукт под самые разные нужды. Как показывает практика, на это не всегда есть ресурсы. Мы же стараемся делать так, чтобы все наши продукты были адаптивными под любой запрос. Но, конечно, выбор между готовыми решениями и собственными разработками зависит от конкретных потребностей бизнеса и его стратегических целей.

— Какие, на ваш взгляд, существуют примеры неудачной попытки цифровизации девелоперской компании, в чем была ошибка? Как этого избежать?

— Среди примеров неудачной цифровизации можно выделить случаи, когда компании пытались внедрять новые технологии без должной подготовки и анализа потребностей бизнеса. Например, недостаточная вовлечённость управленческого состава часто приводит к тому, что проекты не получают необходимой поддержки и ресурсов, что приводит к пустым финансовым затратам и потери эффективности. Также распространённой ошибкой является попытка провести цифровизацию теми же ресурсами, что и были в компании раньше, — это сильно увеличит срок внедрения новых инструментов, а также перегрузит команду, что отразится не только на качестве работы, но и на сроках самой цифровизации. Ограничение бюджетов проектов до окончания стадии внедрения тоже может стать серьёзной ошибкой, так как «остановки» на пути к цифровизации пагубно отразятся на рабочих процессах. Чтобы избежать этих проблем, важно создать чёткий план внедрения с выделением необходимых ресурсов и вовлечением всех заинтересованных сторон.

— Какие этапы жизненного цикла девелопера могут быть закрыты продуктами компании «Философт»?

— Наша команда создает цифровые продукты, которые помогают девелоперам повышать маржинальность бизнеса. Поэтому при разработке мы делаем упор на то, чтобы продукт помогал закрывать задачи на каждой стадии девелоперского проекта:

• «Учебный портал» — стадия планирования — платформа, благодаря которой можно создавать индивидуальные планы обучения для каждого сотрудника, контролировать их успехи и прокачивать точечно именно те области знаний, в которых могут быть замечены недочёты;

• «Цифровая модель рынка недвижимости» — стадия планирования и реализации площадей — станет отличным инструментом для поиска земельного участка и аналитики ценообразования на рынке;

• ERP-система — стадия строительства — отличное решение для полного ведения затрат проекта, его графиков. Поможет полностью контролировать все процессы строительства и своевременно отмечать в чём и на каком этапе могут возникнуть трудности. Является прекрасным инструментом для региональной экспансии;

Фото: компания «Философт»

• «Мажордом» — стадия эксплуатации — система умного дома, которая помогает сделать готовое жильё более привлекательным для будущих жильцов и реализовать его с более высокой маржинальностью. Это обусловлено тем, что функции умного дома и умной квартиры становятся всё более востребованы и популярны. Кроме того цифровой дворецкий упрощает взаимодействие между застройщиком, УК и жителем. Приёмка-передача квартир, подача заявок в УК, маркетплейс — весь этот функционал доступен в приложении «Мажордом», что повышает доверие и лояльность к УК и самому застройщику.

Эти решения позволяют значительно повысить эффективность работы компании на каждом этапе жизненного цикла. Продуктами от «Философт» можно закрыть потребности в цифровизации как среднего, так и крупного девелопера, в том числе и с сетью филиалов по всей стране.

— Какие инвестиции в цифровизацию компании считаются оптимальными в год и насколько это окупится в перспективе?

— Это полностью индивидуальная информация, всё зависит от того, на каком этапе находится компания и какие продукты уже внедрены или требуют изменений. Окупаемость таких инвестиций также может варьироваться: некоторые решения могут начать приносить прибыль уже через год-два после внедрения за счёт сокращения затрат или увеличения доходов, тогда как другие проекты могут требовать больше времени для достижения полного эффекта. Важно проводить регулярный анализ эффективности внедренных технологий, чтобы понимать в какую сторону и с какой скоростью стоит двигаться.

Ответить в цифрах здесь не представляется возможным — многие пишут, что на цифровизацию необходимо выделять от 5 до 10% годового бюджета компании, я же считаю, что такой разброс не может быть корректным. Здесь актуальны исключительно индивидуальные расчёты с опорой на текущий уровень цифровизации компании и стратегические планы в этом направлении.

— Как IT-технологии, использующиеся девелопером, отражаются на жизни клиента компании?

— Технологии позволяют существенно улучшать качество продукта, открывать новые возможности онлайн приобретений и делать любые коммуникации с клиентом более комфортными и оперативными. Всё это создает удобный и прозрачный опыт для клиентов, что в свою очередь повышает их удовлетворённость и лояльность к компании.

В заключение можно сказать, что цифровизация — это ключевой фактор успеха для девелоперских компаний в современном мире. Правильный подход к внедрению технологий может значительно улучшить как внутренние процессы компании, так и опыт клиентов.

Фото: компания «Философт»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.