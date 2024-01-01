Месторождение событий Музей истории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вновь открыл свои двери в «Ночь музеев» Поделиться Твитнуть

Ежегодно в конце мая по всей стране проходят образовательные акции «Ночи музеев». В этом году специальные программы к этому дню подготовили 52 локации Пермского края, в том числе Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Музей уже четвёртый год присоединяется к этой международной акции. Сценарий каждый год новый, но он неизменно увлекает своими историями и мероприятиями, интересными для людей разных возрастов.

В этом году в музее прошли мастер-классы по лепке из пластилина и скульптуре, по созданию мультиков, актёрскому мастерству и др. И дети, и взрослые воспользовались возможностью поучаствовать в квизе и даже порисовать нефтью.

И, конечно же, одним из центральных событий стала экскурсия по музею ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте­оргсинтез». Традиционно корпоративные музеи менее посещаемы, чем привычные государственные институции. В то же время в них много интересных и удивительных, иногда уникальных экспонатов, и «Ночь музеев» — это удобный случай познакомиться с ними.

Исторические документы и предметы, макеты заводских объектов, технологические схемы, витрина с продукцией — всё это доступно для изучения. Повествование увлекает всех, ведь значение предприятия для города и региона таково, что рассказ о его истории — это одновременно и рассказ о прошлом нашей малой родины, и занимательный урок химии.

Ребят помладше заинтересовали дисковые телефоны из заводской операторной и огромные макеты. На одном из них с помощью светодиодов можно проследить путь, который нефть проходит по заводу.

Самыми весёлыми посетителями музея стала группа шестиклассников из клуба «Экоша» школы №76.

«В клубе наши ребята получают экологические знания и навыки, в том числе знакомятся с правилами сортировки мусора, с рациональным потреблением. В общем, экология для них не пустой звук. Я считаю, что экскурсия в музее «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» для них очень важна в образовательном плане. Им интересно было увидеть, как идёт процесс производства, посмотреть оборудование, узнать историю предприятия — экскурсия отличная, рассказ не дал им заскучать, к тому же часть экспонатов интерактивные. Мы всегда стараемся ходить на мероприятия, которые предприятие проводит для школьников», — рассказала мама одного из ребят.

Одним из по-настоящему особенных событий вечера стала презентация тематической игры, разработанной к этой дате. Она называется «Нефтяной крокодил» и проводится по принципу любимого всеми «Крокодила». Но изюминка в том, что отгадать нужно слова, так или иначе связанные с нефтяной отраслью. Игра пришлась по душе всем — свои творческие таланты по очереди проявили и дети помладше, и подростки, и взрослые. Победителей отметили призами.

«Сыну понравились мастер-классы, особенно тот, где мы шили шмеля Валеру (это колоритный экогерой пермского НПЗ и символ его детских экологических проектов. — Ред.). А «Нефтяной крокодил» поднял нам настроение на весь вечер! Мы давно не играли в «Крокодила», и встретить такую необычную версию игры здесь было неожиданно и приятно. И я, и сын с удовольствием приняли в ней участие, было интересно и самим показывать слова пантомимой, и угадывать то, что загадали другие. Я хочу сказать организаторам спасибо за отличное настроение!» — делится впечатлениями Татьяна.

Семиклассниц Машу и Лизу на мероприятия «Ночи музеев» записала мама. «Мы были на мастер-классе анимации и рисовали нефтью. Я никогда раньше не делала мультики, и было интересно попробовать. Это только звучит сложно, а на самом деле оказалось легко и интересно. Сначала нам подробно объяснили, что нужно делать, а потом мы снимали слайды и соединяли их в мультфильм. Я хочу прийти сюда ещё!» — говорит Маша.

Главным событием вечера стала презентация иммерсивного спектакля-променада «Улица первой любви», созданного совместно с Пермским академическим Театром-Театром.

Спектакль в доступной и увлекательной форме рассказывает об истории микрорайона и нефтеперерабатывающего завода, неразрывно связанных друг с другом. Его действие происходит в декорациях улиц Индустриального района, а сюжет, благодаря голосам актёров в наушниках, перенесёт участников в атмосферу 1950—1960-х годов. По задумке создателей спектакль даст возможность соприкоснуться с жизнями первопроходцев — молодых ребят, построивших не только завод, но и молодой Индустриальный район. Финальной точкой спектакля-променада является Черняевский лес как символ того, что работа современных производств гармонично сосуществует с природой.

По словам авторов проекта, все события, описанные в спектакле, основаны на реальных событиях. Информация была собрана специально для этого в интервью с ветеранами, принимавшими участие в строительстве, а также в архивных выпусках газеты «Пермский нефтяник». Интересно, что в создании спектакля приняли участие не только профессиональные актёры, но и творческий коллектив ветеранов из ТОС «Нагорный-1».

Как отмечают создатели спектакля, его главная цель — сохранение исторического наследия, привлечение внимания к развитию городской среды, воспитание уважения к человеку труда через личные истории людей, через городские легенды.

Принять участие в иммерсивном спектакле можно будет уже этим летом.

И это не единственное мероприятие, когда индустриальное предприятие становится двигателем творческой и культурно-образовательной жизни в городе. 13 мая стартовал городской уличный квест «Нефтяная линия Перми». Все желающие могут зарегистрироваться в приложении и попробовать свои силы в разгадывании заданий, связанных с нефтяной историей нашего города и края. Квест продлится четыре месяца, и к профессиональному празднику нефтяники подведут итоги и отметят подарками самых активных.

По словам Веры Мартынюк, помощника генерального директора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», одна из целей этих мероприятий — познакомить с работой завода и в целом с нефтяной отраслью и детей, и горожан. Объекты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» являются закрытыми, на них не так просто попасть, до 18 лет это вообще невозможно. А корпоративный музей доступен для всех, и такие мероприятия тоже дают возможность приоткрыть дверь в профессию, узнать производство, познакомить с работой предприятия и детей, и взрослых.

Но есть и ещё одна цель — просветительско-проф­ориентационная.

«Сейчас есть запрос на промышленный туризм, на знакомство с производствами, с профессиями перерабатывающих отраслей. Нужно становиться ближе, понятнее, доступнее. Мы стараемся использовать самые разные форматы общения, открываем тайны и развеиваем мифы», — рассказала Вера Мартынюк.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.