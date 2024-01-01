Образование на высшем уровне Основатель Лицея им. М. В. Ломоносова и Ломоносовской школы Надежда Денисова — об общности и отличиях двух своих проектов Поделиться Твитнуть

Выбор школы — это важный шаг в жизни каждого ответственного родителя. Сейчас частные школы составляют сильную конкуренцию государственным, предоставляя широкий спектр вариантов и условий обучения. Один из лидеров в Перми — Лицей им. М. В. Ломоносова, где, помимо изучения фундаментальных дисциплин, помогают раскрыть личностный потенциал воспитанников, развить способности, а также наработать и прокачать гибкие навыки.

Надежда Алексеевна, расскажите, пожалуйста, какие проекты в сфере образования вы развиваете?

За 15 лет своей деятельности в частном образовании я создала четыре больших проекта. Это сеть детских садов для детей до четырёх лет «Маленькая страна», детский сад «Ломоносики», Ломоносовская школа и лицей.

Сейчас в наших образовательных учреждениях обучаются дети от одного года до 17 лет, хотя последних трудно назвать детьми, это осознанные юноши и девушки.

Сейчас функционируют два проекта начального, общего и среднего образования — это Ломоносовская школа и Лицей Ломоносова. Ломоносовская школа запускается в этом году на базе лицея, уже идёт набор и всё готово для будущих школьников, мы располагаемся в центре по адресу ул. Белинского, 7. Лицей твёрдо стоит на своих ногах (смеётся. — Ред.). Я имею в виду, что есть лицеисты и прекрасный педагогический коллектив, и 1 сентября мы будем учиться в новом прекрасном здании в центре нашего города на ул. М. Горького, 47а.

В чём же отличие школы от лицея?

Ломоносовская школа будет работать по новой концепции. Уклон на каллиграфию, творчество, чтение, развитие мягких навыков, без углублённого изучения математики и IT с первого класса. Английский язык в первом классе школы — три урока вместо пяти, IT со второго класса.

Классы небольшие — до 15 человек. Можно сказать, что в школе более мягкий, спокойный ритм обучения с персонализированным подходом не только к ребёнку, но и к семье. Пространство для спорта и творчества обустроено. К этому проекту присоединяются удивительные творческие люди нашего города. Продолжит работать наша замечательная театральная студия. В день у детей начальной школы пять уроков, и они будут находиться в школе с 9:00 до 14:00. Дополнительно будет работать «продлёнка» до 19:00. Насыщенная воспитательная программа в наших лучших традициях.

А в чём особенности учёбы в лицее?

Лицей — это другие ритмы. Программа начального образования лицея направлена на углублённое изучение математики и IT-дисциплин, олимпиадную подготовку. Дети начинают погружаться в эту атмо­сферу уже с первого класса. А в старшей школе к этим направлениям добавляется углублённое изучение биологии, химии и физики. Конечно, эти ребята более выносливые, желающие достичь более высоких академических результатов. Им нравится принимать участие в конкурсах, олимпиадах. Они социально активны. Нам важно было создать среду для детей, подростков и юношей для развития исследовательского и научного мышления, лидерских качеств, но сберегаю­щую их психологическое и физическое здоровье.

В остальном то, чем сильны, — качественное образование, квалификация и опыт педагогов, полноценное и здоровое питание, забота о комфорте воспитанников и индивидуальный подход к ним — остаётся на высшем уровне во всех наших учебных заведениях. И в Ломоносовской школе, и в Лицее им. М. В. Ломоносова мы работаем по развивающим учебным программам в соответствии с федеральным государственным стандартом (ФГОС), но особое внимание уделяем каждому нашему воспитаннику. Для поступления на уровень начального образования у нас одинаковое тестирование в лицей и школу. С помощью него мы даём психологическую оценку школьной зрелости ребёнка, а после консультируем родителей по результатам, честно отвечая на все вопросы. В старшем звене оцениваем уровень форсированности знаний по русскому языку и математике.

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