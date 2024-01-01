IT-образование — ключ к успешному будущему Как поступить в престижный колледж Поделиться Твитнуть

Ещё год назад нейросети были чудом, к которому страшно подступиться. Сейчас они уже стали обыденностью. Вот лишь один наглядный пример стремительного развития информационных технологий. Именно поэтому IT-образование нынче пользуется большой популярностью. Для того чтобы получить действительно актуальные знания, а не просрочку, стоит внимательно выбирать учебное заведение. По­этому Компьютерная академия ТОП запускает в Перми набор в Колледж цифровых технологий.

Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП» предлагает среднее профессиональное образование с государственным дипломом по окончании. Сюда принимают после 9-го и 11-го классов. В первом случае учиться придётся чуть подольше — 3 года и 10 месяцев, за это время надо будет оперативно освоить общеобразовательную программу. А после 11-го класса срок обучения всего два года.

Набор ведётся на четыре специальности:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн;

кибербезопасность;

цифровой маркетинг, медиа и пиар.

Компьютерная академия ТОП уже более 20 лет работает в области IT-образования, имеет филиалы в 230 городах России и по всему миру. На базе академии открыто четыре IT-университета с магистерскими и бакалаврскими программами, а также 16 общеобразовательных школ.

В IT-Колледж принимают без экзаменов, по результатам собеседования. Классы малокомплектные, в каждом не более 20 человек, так что конкурс получается внушительным. Берут только действительно замотивированных и заинтересованных ребят.

Важно, что Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП» имеет все необходимые лицензии и прошёл аккредитацию Министерства образования. А это значит, что по окончании студенты получают диплом государственного образца о среднем специальном образовании. В вузы-парт­нёры можно поступать на специальных условиях. Юноши имеют право на отсрочку от армии.

Колледж приглашает всех желающих на день открытых дверей, такие встречи помогают принять обдуманное и взвешенное решение. Здесь ждут абитуриентов от 14 до 18 лет и родителей.

Ближайший день открытых дверей в Пермском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» пройдёт 13 июня в 18:00. На встрече расскажут:

как получить профессию и начать зарабатывать ещё в школе;

какие перспективы открываются перед студентом IT-Колледжа «Академия TOП»;

почему колледж гарантирует трудоустройство каждого выпускника.

Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно по телефону +7 (342) 215-07-63 или на сайте.

Компьютерная академия ТОП, Пермь, ул. Швецова, 39, 3-й этаж. Тел. +7 (342) 215-07-63.

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