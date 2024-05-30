«Больше практики и цифровых технологий» О ключевых трендах в развитии дополнительного профессионального образования Поделиться Твитнуть

Светлана Бельмас, директор АНО ДПО «РМЦПК»

Индустрия 4.0 — это такая красивая фраза, мода или…? Задача существенного повышения качества и эффективности управления практически во всех отраслях экономики в ближайшее десятилетие будет реализовываться через процессы цифровизации и цифровой трансформации. Причём не только с экономических позиций, но и с точки зрения социальных выгод посредством создания и преобразования благ через цифровые системы, новые технологические решения.

Современные тренды таковы: с одной стороны, мы наблюдаем, как российский рынок программного обеспечения стремительно развивается, с другой стороны, растёт экономическая неопределённость и это заставляет компании искать новые модели функционирования бизнеса. Новые бизнес-модели фокусируют внимание на поиске цифровых решений для сокращения затрат и повышения производительности.

Движение в сторону цифровой трансформации связано с преодолением ряда трудностей: недостаток технологических решений, неясное понимание руководством стратегии развития в условиях изменений, отсутствие профессиональных кадров, которые могли бы разрабатывать новые подходы и заражать сотрудников новыми идеями и технологиями.

Большинство организаций столкнулись с проблемами импортозамещения. Добрая половина компаний пошла по пути собственных разработок. Но дефицит разработчиков и неподготовленность функциональных заказчиков в области формулирования требований создали серьёзные трудности в реализации такого подхода.

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров имени А. В. Молодчика предлагает некоторые решения для преодоления описанных барьеров. Программа профессиональной переподготовки «Бизнес-аналитик» готовит профессионалов, которые обладают аналитическим мышлением и способны моделировать бизнес-процессы, используя инструменты имитационного моделирования, находить оптимальные проектные решения, способны формировать качественные требования для автоматизации бизнес-процессов, умеют говорить с IT-специалистами на одном языке, разрабатывать решения для измерения деятельности предприятия (BI-системы) с использованием специального российского программного обеспечения.

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