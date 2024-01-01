Технологии на страже спокойствия Какие решения для безопасности жильцов используются в ЖК «Камаполис» Поделиться Твитнуть

Одной из базовых вещей, в которых нуждается человек, согласно пирамиде потребностей психолога Абрахама Маслоу является безопасность. Особенно важно чувствовать себя спокойно дома, ведь там мы находимся большую часть дня и проводим время с близкими людьми. Сегодня застройщики стремятся сделать жилые комплексы максимально защищёнными и используют для этого различные современные технологии. Яркий пример жилого комплекса, на территории которого обеспечена полная безопасность и приватность, — строящийся в Перми ЖК «Камаполис» от девелопера «Железно».

IP-домофоны и просмотр камер со смартфона

«Железно» — девелопер федерального уровня, который работает на рынке уже более 13 лет. В общей сложности в активе компании на сегодняшний день 20 проектов в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге и Перми. «Железно» входит в пятёрку ведущих девелоперов в рейтинге Единого ресурса застройщиков и обладает наивысшим рейтингом надёжности. Является четырёхкратным победителем и 15-кратным финалистом престижной отраслевой премии Urban Awards. Кроме того, в феврале этого года компания прошла сертификацию новостроек Urban Grade.

Девелопер известен своим научным подходом к строительству и специализируется на создании «умных» среднеэтажных мини-городов с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Большое внимание компания уделяет безопасности своих объектов. Во всех её проектах, и «Камаполис» не стал исключением, обустроены безопасные для детей и закрытые от автомобилей дворы, где используется многоуровневое светодиодное освещение, благодаря которому на территории отсутствуют тёмные зоны. Входы в подъезды всегда прозрачные и хорошо просматриваются.

Во всех ЖК от «Железно» установлена также интеллектуальная система круглосуточного видеонаблюдения. Каждый житель имеет доступ к IP-домофону через мобильное приложение «умного дома» «Мажордом», разработанное IT-компанией «Философт». Это существенно затрудняет возможность нежелательного проникновения посторонних на территорию. Кроме того, сейчас в разработке находится функция, с помощью которой жильцы через приложение смогут просматривать записи с камер на территории двора.

Противопожарные системы в квартирах и общественных зонах жилых комплексов позволяют своевременно реагировать на возможные инциденты и обеспечивают защиту жизни и имущества жителей.

Офис девелопера в Перми также оборудован передовыми решениями для обеспечения безопасности. В частности, там установлена система, которая позволяет сотрудникам заходить в офис по Face ID, дистанционно открывать и закрывать двери.

Защита снаружи, комфорт внутри

Помимо сервисов для создания защищённости, «Железно» задействует в своих проектах и другие инновации. В компании уверены, что без цифровых технологий города будущего не построить, поэтому «умный дом» — это обязательный атрибут всех проектов девелопера.

Все «умные» сервисы непосредственно внутри квартир также реализованы с помощью экосистемы «Мажордом». Через данное приложение жители «Камаполиса» смогут не только просматривать камеры видеонаблюдения, но и решать различные бытовые задачи: дистанционно выключать свет и задёргивать шторы, управлять кондиционерами, проверять, не забыли ли они закрыть окна или двери, отслеживать качество воздуха и протеч­ки воды, оплачивать счета за коммунальные услуги. Открытая конфигурация системы позволит будущим жильцам настроить собственные сценарии её использования в зависимости от графика жизни и работы.

Сейчас разработчик внедряет в «Мажордом» ChatGPT. В первой итерации внедрения станет доступна новая функция для управляющей компании. Теперь с помощью искусственного интеллекта сотрудники УК смогут автоматически улучшить текст сообщения для жильцов. Искусственный интеллект будет предлагать более красивый и стилистически выверенный материал. УК достаточно будет задать команду, о чём необходимо рассказать в новости или опросе, а ИИ из этого самостоятельно сделает качественное сообщение.

В ближайшее время в приложение планируется добавить ещё несколько функций, среди которых создание ответов в чатах по заявкам от жителей. ИИ будет предлагать вариант ответа на основе текста входящего сообщения, а отдельный чат-бот сможет оперативно дать ответы на вопросы от жителей.

Будущее уже рядом

ЖК «Камаполис», ставший первым проектом «Железно» в Перми, сам по себе будет инновационным и экологичным микрогородом будущего, который состоит из нескольких кварталов со всей необходимой социально-бытовой инфраструктурой и рекреационной зоной.

Строительство комплекса началось осенью 2023 года. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий. Планируется, что на участке площадью 11 га на месте бывшей промзоны между Камой и Пермским университетом появится 135 тыс. кв. м жилья. Преимущественно это будет среднеэтажная застройка — кирпичные дома высотой до девяти этажей. Запланировано также несколько башен-доминант в 15 этажей, их возведут в монолите. Строительство ЖК «Камаполис» будет разделено на пять очередей. Полностью завершить проект планируется к 2032 году. Первые дома застройщик обещает сдать уже в 2025 году.

За архитектурные решения «Камаполиса» отвечала команда международного бюро Portner Architects во главе с Сашей Лукичем. Кирпичные дома средней этажности с несколькими акцентными башнями-доминантами будут выполнены в одном стиле — в спокойной палитре природных, земляных цветов: от песчаных, терракотовых, коричневых до белых и серых оттенков. При этом каждый дом будет выглядеть по-своему благодаря уникальной комбинации материалов. Эконаправленность прослеживается и в дизайне общественных пространств: лобби, террасы и паркинг тоже будут отделаны с использованием экологичных материалов, естественных оттенков и текстур.

На первых этажах домов «Камаполиса» разместятся коммерческие помещения, что даст бизнесу возможности для развития, а местным жителям — доступ к различным услугам и сервисам. Кроме жилых пространств и коммерческой недвижимости в ЖК появятся детский сад на 320 мест и многоуровневый сквер с амфитеатром, игровой и спортивной зонами.

Стоит отметить, что при проектировании территории своих жилых комплексов «Железно» также исходит из принципов безопасности. Часто во дворах домов девелопера используется искусственный рельеф, который эффективно зонирует общественные пространства, повышая их безопасность, а ночная подсветка дорожек и областей для отдыха помогает избежать несчастных случаев и создаёт безопасную и приятную атмосферу для проживания.

«Когда человек чувствует себя безопасно, он может лучше концентрироваться на саморазвитии и самосовершенствовании, уделять больше времени себе и своей семье. Мы стараемся сделать дома тихой и безопасной гаванью, где люди будут чувствовать себя максимально уютно», — пояснили в компании «Железно».

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