«Цифра брокер»: три портфеля инвестора Аналитики «Цифра брокер» разработали модельные портфели для инвесторов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер»

Если вы хотите финансовой независимости, вам необходимо инвестировать. Эту аксиому понимает всё большее число россиян, и популярность инвестиций быстро растёт. По статистике Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам января 2024 года уже превысило 30 млн. Это значит, что за последние три года число инвесторов, пришедших на биржу, почти утроилось: так, по итогам января 2021 года число инвесторов по данным Мосбиржи, достигало 9,4 млн.

Многие из тех, кто приходит сегодня на фондовый рынок, — новички в инвестировании, поэтому инвесторам важно осознавать свои цели, толерантность к риску и понимать степень своей готовности вовлекаться в активное управление портфелем. В инвестициях цель определяет путь, или, говоря простыми словами, набор финансовых инструментов (акции, облигации и другие инструменты), которые выберет инвестор, зависит от того, какой цели он хочет достичь.

Портфель инвестора, который хочет защитить свои сбережения от инфляции, будет отличаться от того, который выберет инвестор, желающий приумножить свой капитал за короткий срок. Традиционно, более высокая доходность инвестиций ассоциирована с большим риском. То есть инвесторам, не готовым принимать на себя риск снижения стоимости активов, стоит присмотреться к более консервативным активам, тогда как инвесторам, готовым «переждать шторм» на рынке, можно рассмотреть более агрессивные идеи.

Аналитики «Цифра брокер» подготовили модельные портфели, которые помогут инвесторам сформировать инвестиции в зависимости от толерантности к риску. В трёх портфелях эксперты «Цифра брокер» выделяют ряд интересных идей среди облигаций, акций и фьючерсов, но вес инструмента в портфеле и его инвестиционная идея учитывает риск-профиль инвестора. Например, консервативный портфель преимущественно состоит из облигаций с высоким кредитным рейтингом (то есть с низким риском дефолта). Такие инструменты регулярно выплачивают купонный доход, а риск снижения стоимости отдельной бумаги уменьшается за счёт широкой диверсификации по портфелю.

Для сравнения, спекулятивный портфель в большей мере представлен более волатильным инструментом — акциями, а также более рисковыми идеями в облигациях. Например, в этом портфеле мы выделяем идею покупки облигаций компании «падший ангел» с расчётом на восстановление стоимости облигаций за счёт улучшения её финансовых показателей.

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