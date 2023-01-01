Максим Артамонов В комфортных условиях и доступной среде В Перми обсудили вопросы независимой оценки качества условий образовательной деятельности Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

С 2019 года в российских вузах проходит независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности. Итоги работы за три года подвели эксперты организации-оператора и представитель Пермского классического университета.

Они обсудили процедуру независимой оценки и её значение для развития системы образования в целом.

В 2023 году в 316 высших учебных заведениях пройдёт процедура независимой оценки. Четвёртый год оператором этой процедуры выступает ООО «Верконт Сервис».

Требования к современному формату оценки были разработаны в 2019 году. В том же году началась процедура оценки для системы общего образования и СПО в части организаций, подведомственных Минпросвещения России. В вузах эта система действует с 2020 года.

С 2020 по 2022 год независимую оценку качества прошли 869 организаций и их филиалов в разных субъектах РФ. В 2020 году была проведена оценка в 27 субъектах, в 2021-м — в 81, в 2022-м — в 69.

В 2022 году в разрезе федеральных округов наиболее высокий бал (96) получили организации Сибирского федерального округа. Минимальный оказался у Северо-Западного округа — более 94 баллов.

Эксперт ООО «Верконт Сервис» Алексей Ганеев пояснил, что всю процедуру независимой оценки проводит Общественный совет при Минобрнауки, но напрямую ему не подчиняется. У экспертов есть полномочия смотреть только те вузы, в отношении которых принял решение Общественный совет. Он и формирует перечень организаций.

При этом проверяются именно условия осуществления образовательной деятельности, а не качество образования. В законодательстве эти понятия разделены.

Пять критериев и три источника

Вузы оцениваются по пяти критериям: открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательных услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов; доброжелательность и вежливость сотрудников образовательных организаций; удовлетворённость условий, которые осуществляет образовательная организация.

Информация об образовательной организации формируется на основе трёх источников: анализ сайта вуза; выезд специалиста, который проводит оценку; анкетирование обучающихся. При этом самый важный источник — анкетирование.

Процедура оценки проходит не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года. В образовательную организацию приезжает эксперт, который вместе с представителем вуза обходят территорию учреждения и фиксируют нарушения. Проверка занимает в среднем от 2,5 до 4 часов.

«Часто возникает вопрос, зачем нужна эта процедура, ведь формально то же самое делает Росаккредагентство. Мы как организация-оператор проводим анкетирование обучающихся детей, но ни сотрудники образовательной организации, ни сотрудники Минобра, ни члены Общественного совета не могут ознакомиться с теми анкетами, которые заполнили обучающиеся. Это основной постулат, обеспечивающий независимость и объективность процедуры. Затем представляются консолидированные результаты анкетирования, и на основании этого уже выставляется оценка каждой образовательной организации», — пояснил Ганеев.

Анкетирование проводится только среди тех, кто учится в образовательном учреждении. На основе анкетных данных формируются предложения для устранения недостатков. Данные анкет хранятся пять лет и не предоставляются никому.

Пермь в середняках

По словам проектора по учебной работе ПГНИУ Анны Габдурафиковой, в Пермском университете независимая оценка прошла в 2021 году. В анкетировании участвовали 20 сотрудников и около 400 студентов.

Она отметила, что университет «не может быть чем-то внутри себя и не учитывать изменяющиеся условия». Поэтому руководство вуза движется к концепции университета полного дня, когда студенты могут не только приезжать на занятия, но и заниматься самообразованием и творческими проектами внутри вуза. Для этого идёт переоборудование библиотек и создаются коворкинги, чтобы студентам были обеспечены комфортные условия.

Кроме того, сейчас в информационной системе вуза каждый студент может оставить отзыв по конкретному занятию или преподавателю. И это важно для вуза, считает проректор, поскольку даёт обратную связь. После первой оценки ПГНИУ получил 94,5 балла, а прошлом году уже 95,7.

На фоне остальных регионов у Пермского края средние показатели.

«Для родителей независимая оценка качества — это тоже возможность делать выбор, основываясь не только на результатах проверки, но и на мнениях других участников этого процесса», - отметила Анна Габдурафикова.

Вузы не понимали, зачем это нужно

Как рассказала эксперт ООО «Верконт Сервис» Наталья Балаева, в 2020 году, когда независимая оценка только стала внедряться, реакция руководства высших учебных заведений была очень разная, и первый срез оказался неоднозначный, потому что вузы не понимали, зачем это нужно. Однако с каждым годом ситуация менялась. Например, в 2020 году были вузы с оценкой ниже 70 баллов, но затем этот показатель повышался. Среди двух провальных показателей были "доступность среды" и "информационная открытость".

Она пояснила, что в понятие «доступность среды в образовательной организации» входит наличие пандусов, специальных расширенных приёмов, лифтов, поручней, инвалидной коляски, парковки для инвалидов и туалета для инвалидов.

«Каждый год мы видели динамику. Вузы лучше стали откликаться. Наша задача не контрольно-надзорная функция, а помогающая. Не проконтролировать и поругать, а помочь стать лучше», — рассказала Наталья Балаева.

По её словам, вузы, которые получили низкую оценку, стараются измениться, видя, как подтягиваются другие учебные заведения. И положительная динамика есть. Так, в прошлом году самый низкий бал составлял 89.

Ганеев отметил, что сейчас акцент делается на людях с ОВЗ.

«Все понимают, что их становится больше. Условия изменились. Сейчас придут ребята с СВО — им дали особые условия обучения в вузах. Надо обеспечить им эти условия. В этом как раз ключевая позиция, почему на это стали обращать более пристальное внимание в руководстве вузов», — пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.