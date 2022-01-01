Бывший министр культуры Прикамья нашёл работу в федеральном минэкономразвития Теперь он будет отвечать за туризм Поделиться Твитнуть

Вячеслав Торчинский

Константин Долгановский

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский трудоустроился в федеральном министерстве. Он назначен заместителем директора департамента развития туризма минэкономразвития РФ. Об этом «Коммерсанту-Прикамья» сообщил источник, близкий к федеральному ведомству.

В пресс-службе министерства информацию о трудоустройстве Вячеслава Торчинского подтвердили. Напомним, главой минэкономиразвития РФ является бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Департамент развития туризма возглавляет Татьяна Шаршавицкая. В задачи ведомства входит развитие туристического потенциала страны «посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках», — сказано на сайте организации.

Вячеслав Торчинский был министром культуры Пермского края в 2018 — 2021 годах. В марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр (покинул должность по собственному желанию в июне), в начале октября стал директором Пермского цирка (уволился в ноябре).





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