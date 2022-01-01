Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Как молоды мы были... В Перми представлена вторая книга прозы Марины Голубицкой Поделиться Твитнуть

Марина Голубицкая — родной для Перми человек. Известная семья, огромный круг друзей, многое объясняющий бэкграунд: девятая физико-математическая школа, мехмат МГУ… Это та самая среда, где в 1980—1990-е годы так причудливо и творчески общались «физики» и «лирики», влияя друг на друга самым плодотворным образом. То, что математик по образованию и по профессии вдруг находит в себе писателя, в этой среде совсем неудивительно и очень понятно.

Неудивительно и то, что роман Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака» (16+), хоть и вышел в московском издательстве «Русистика», был представлен читателям в родной для писательницы Перми, и не где-нибудь, а в Пермской художественной галерее. Дело в том, что речь в романе идёт о творческих людях, о писателях и художниках, и картины одного из прототипов героев книги — яркого представителя андеграунда, художника, литератора, виолончелиста Андрея Громова (1958—2018) — были показаны на презентации в специальной экспозиции. Лучше, чем галерея, места для подобного события не придумать.

Действие романа происходит в эпицентре российского авангарда 90-х — в Екатеринбурге. Марина Голубицкая действительно жила там и входила, что называется, в «тусовку», а память у неё, как говорят все знакомые, математически точная — помнит все детали, подробности разговоров... Непосредственное знакомство и яркие воспоминания о такой богатой фактуре и таком важном для культуры России перестроечном периоде буквально просились на бумагу, однако Марина не стала писать мемуары. «Два писателя, или Ключи от чердака» — это не документальная проза, а то, что называется «автофикшн», то есть гибрид автобиографии и вымысла. Большинство героев имеют реальных прототипов, но не тождественны им, и лишь Борис Рыжий и Николай Коляда написаны портретно и выступают под своими именами.

…Но достоинства прозы Голубицкой не исчерпываются важностью темы и интересными персонажами. В этой книге волнующе описана неприкаянная молодость нынешнего «действующего поколения». Как сказала на презентации писательница Анна Бердичевская, в этой книге всё подлинное — «Дети, трамваи, мокрый снег… И вдруг является иногда трагический, иногда трогательный голос литератора с поэтическим взглядом на мир». По словам Бердичевской, это книга о реальной духовной жизни неправильных людей, которые были слишком живыми, чтобы подчиняться правилам.

«Два писателя…» — вторая книга Марины Голубицкой. Первая называлась «Вот и вся любовь» (16+) и посвящалась памяти любимой учительницы Елены Николаевны Мерлиной. Её прочитали многие пермяки, и у писательницы сразу же появились почитатели.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Марина пишет легко и хорошо. Первая книжка «Вот и вся любовь» — про девятую школу — мне очень понравилась. Сейчас — про богемную жизнь Екатеринбурга в 90-е, про весь этот образ жизни, ну, и про то, как всё на ходу менялось. Мне кажется, это будет интересно.

Сама Марина Голубицкая, когда рассказывает, про что её новая книга, говорит, что она — о том времени, когда многое приходилось делать и переживать впервые, а ещё — про любовь к тому, что любить невозможно. Она начала её писать лет 20 назад, публиковала в «Урале» журнальную версию и даже получила премию за лучшую публикацию года, а переработать написанное в роман и издать его отдельной книгой её побудили уходы друзей и знакомых из жизни: некоторых прототипов героев уже нет на этом свете.

Несмотря на то, что основное действие романа происходит в Екатеринбурге, пермяки найдут в нём много знакомого: без упоминания Перми и пермских реалий не обошлось. Так, писательница признаётся в любви к Пермскому театру оперы и балета: «Когда-то в Перми нас воспитывал Театр оперы и балета. Почти все интеллигентные девочки учились на фортепиано, и уж точно все без исключения посещали оперный театр… И Гранд-Опера, красивый вокзал, где в ложу направляются, как в купе, стремительно, не сняв шубу, — и Гранд-Опера не затмил в моей памяти пермского оперного».

Сейчас Марина Голубицкая готовит к изданию третью книгу: там будет переиздана «Вот и вся любовь», которую дополнят рассказы разных лет.

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