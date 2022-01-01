Елена Синица Развитие территорий, экология и инфраструктура Какие вопросы были рассмотрены на пленарном заседании Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Во вторник, 25 октября, состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. В рамках заседания депутаты обсудили вопросы экологии и развития общественных пространств в городе, развития туризма и утвердили поправки в бюджет

Развитие общественных пространств





С докладом о создании и развитии в краевой столице инфраструктуры для досуга и отдыха на территории общественных пространств выступил заместитель главы администрации Алексей Грибанов. По его словам, к таким пространствам в городе можно отнести парки, скверы, бульвары, пляжи, дворы. Всего в сфере ответственности муниципалитета находится 114 объектов озеленения, сказал он. В нормативном состоянии находятся 89 из них, еще 30 будут приведены к нему к 300-летию города.





За последние два года в Перми были капитально отремонтированы 66 и 68 кварталы эспланады, сквер на нижней части набережной Камы, бульвар им. Советской Армии, бульвар на ул.Дружбы, сквер у гостиницы «Урал». В то же время продолжаются работы по ремонту набережной в Кировском районе, газонной части ул. Петропавловской, рассказал Грибанов.





К 300-летию города также запланировано создание шести объектов озеленения: скверы на ул.Гашкова (объем финансирования — 35,5 млн руб.), на ул.Яблочкова (12,9 млн руб.), на ул.Екатерининской (12,9 млн руб.), на ул.Калгановской (82,6 млн руб.), на ул.Корсуньской (81,3 млн руб.), на ул.Генерала Черняховского (53,6 млн руб.).





По окончании доклада председатель думы Дмитрий Малютин поинтересовался развитием досуга на территории центральной пермской набережной.





Он напомнил, что изначально предполагалось, что на набережной Камы жители города смогут отдохнуть в любое время года, по факту же это совсем не так.





«Пока тепло, там хоть как-то что-то работает, зимой все замирает. Спортивные и культурные площадки заняты самодеятельностью людей, какого-то специального контента нет. Сейчас объекты, которые находятся вдоль набережной, не работают. Элементарно негде выпить кофе, некоторые туалеты закрыты», — обратил внимание Малютин.





Алексей Грибанов пояснил, что загвоздка с точками общепита заключается в том, что не все из них подключены к центральным сетям электричества, водоснабжения и отопления, соответственно, не могут функционировать зимой. В то же время он добавил, что планируется открытие панорамного кафе и спорт-кафе. В этих помещениях на данный момент выполнена только первичная отделка, однако уже вёлся поиск инвестора, который занялся бы дальнейшим развитием объектов.





В то же время глава Перми Алексей Дёмкин также добавил, что при проектировании точек общепита на набережной были допущены определённые ошибки. Их планируют обсудить в ближайшее время, а к следующим лету и зиме набережную «наполнят контентом».





Что касается туалетов, то глава Ленинского района Алексей Русанов отметил, что часть из них не находилась на городском балансе, но сейчас этот вопрос решён и они функционируют как положено.





Экология





Согласно докладу заместителя главы администрации Виктора Агеева, Пермь на сегодня занимает лидирующие позиции среди крупных городов России по доле городских лесов от общей площади. Сегодня доля лесов в Перми составляет 47,5 %. Сейчас ведётся активная работа по благоустройству и развитию таких территорий. Например, реализуется первый этап проекта «Зеленое кольцо», включающий приведение в порядок долин малых рек Егошихи и Данилихи, а также Черняевского леса.





Кроме этого, для того чтобы получить федеральное финансирование в рамках проекта «Чистая страна», в городе ведётся системная работа по ликвидации свалок. Также он отметил, что регулярный мониторинг состояния воздуха и воды свидетельствует об их улучшении, планируется расширить территорию наблюдений.





Помимо этого, Агеев доложил о том, что на сегодняшний день имеется концепция по озеленению территорий не только в рамках юбилея Перми, но и на период после него. На данный момент открыт новый питомник, обновляется породный состав деревьев, отметил он.





Депутат Михаил Черепанов считает важным, что регион всё также сохраняет за собой статус самого зелёного города страны. Для сохранения этого статуса в городе особое внимание уделяют особо охраняемым природным территориям, отметил он.





Он обратил внимание, что в городе не осталось несанкционированных свалок для снега, а имеются четыре официальных полигона, которые готовы к новому зимнему сезону.





«Очень бы хотелось, чтобы молодежь оставалась в городе. Администрация и Пермская городская Дума стараются всё для этого делать. Кадры решают всё, поэтому жизнь будущего города в тех людях, которые здесь останутся жить», — заключил Черепанов.





В то же время депутат Александр Ивонин подчеркнул, что на благоустройство Черняевского леса выделяется порядка 40 млн руб.





«Очень приятно, что идет реконструкция и делаются отдельные зоны отдыха для детей, для пенсионеров, тихая зона, зона для спортсменов», — сказал Ивонин.





Он также обратил внимание, что в городе ведутся работы по реконструкции пляжей, чтобы они стали более доступными для маломобильных граждан.





Правила благоустройства





Также депутаты Пермской городской думы утвердили изменения в правила благоустройства города. Одна из поправок — требования к единому внешнему виду гаражей в Перми.





По словам и. о. замглавы города Ольги Андриановой, стены и ворота гаражей должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного цвета. Кроме этого, площадь таких объектов не должна превышать 24 кв.м.





Она обратила внимание, что «перекрашивать» уже установленные гаражи не требуется, эти правила коснутся только новых объектов.





Кроме этого, она подчеркнула, что требования не будут направлены на гаражи, которые являются частной собственностью и расположены на частной земле. Речь идет о тех объектах, которые находятся на территории государственной и муниципальной собственности , и включены в соответствующую Схему размещения гаражей.





Зампредседателя Пермской городской думы Максим Спиридонов обратил внимание, что теперь установлены также требования к навигационным элементам. Например, будут введены требования к шрифтам, цветовой гамме, говорит он.





«Важно, чтобы они гармонировали с окружающей средой и интуитивно были понятны, как жителям города, так и туристам», — резюмировал Спиридонов.





Бюджет и развитие туризма





Кроме этого, депутаты утвердили поправки в городской бюджет на 2022- 2025 годы. В частности, предлагается на 17 млн руб. сократить расходы на обслуживание муниципального долга. Высвобожденные средства планируется направить на устройство ледовых городков в районах краевой столицы, увеличение финансирования спортивных школ, содержание остановочных пунктов.





Председатель комитета по бюджету Наталья Мельник также добавила, что часть средств направят на то, чтобы многодетным семьям взамен земельных участков предоставить деньги. Кроме этого, в планах имеются расходы на приобретение кормов для животных в муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными».





«В этот раз у нас незначительные изменения — 17 млн. руб. Первоначально предлагалось 53 млн. руб., 37 млн. руб. мы не взяли к рассмотрению», — отметила Мельник.





Помимо этого, депутаты поддержали расходные обязательства для стимулирования въездного туризма. В частности, предложено направить средства на аренду помещений для участия Перми в форумах различных уровней, подготовку информационных материалов.





«Вплотную начали заниматься этим направлением с прошлого года. Город приближается к своему трёхсолетию, и у нас появляется много событий и мероприятий, которые могут быть интересны жителям всей страны. Соответственно, город должен представить себя на российских площадках и в сети интернет. Мы видим, что администрация в этом направлении работает довольно успешно. С каждым годом в Пермь приезжает всё больше туристов, у нас появляются интересные туристические маршруты», — прокомментировал решение председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.





Благоустройство дворов и детских площадок





Помимо этого, депутаты думы поддержали продление расходных обязательств города по благоустройству дворов и оборудованию детских и спортивных площадок.





По словам председателя думы Дмитрия Малютина, депутатские программы благоустройства в округах очень востребованы. За счет этих средств ремонтируются дворы, устанавливается детское игровое и спортивное оборудование. В этот раз в бюджете ежегодно будет закладываться по 100 млн руб. на эти цели, добавил он.





Депутат Александр Колчанов согласился: жители действительно часто обращаются с просьбой решить «дворовые» проблемы в рамках этих программ.





«Будем и дальше двигаться в этом направлении на благо наших горожан», — сказал депутат Александр Колчанов.

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