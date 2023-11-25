Как купить квартиру с первоначальным взносом всего 5%? Поделиться Твитнуть

По статистике около 90% сделок по покупке квартир в новостройках совершается с участием ипотечных средств. Данный инструмент безусловно привлекателен во всех отношениях:

быстрые сроки рассмотрения по минимальному пакету документов;

привлекательные процентные ставки по различным программам с государственной поддержкой.

Но часто покупатели сталкиваются с проблемой отсутствия требуемого банками первоначального взноса в размере 15-20%. Не имея возможности внести первоначальный взнос своевременно, клиент может упустить не только выгодную цену на квартиру, которая динамично растет, но и не успеть приобрести желаемую квартиру, ведь зачастую многие планировочные решения представлены в ограниченном количестве.

Понимая потребности клиентов, девелопер PAN City Group1 при создании каждого нового проекта стремится сделать его более совершенным не только технологически и эстетически, но и с максимально удобными инструментами для покупки.

В новом проекте жилого комплекса «Талисман»2 PAN City Group предлагает уникальные условия по рассрочке3 с первоначальным взносом от 5% до конца строительства!

Всего 3 простых шага:

Выберите свою идеальную квартиру Заключите договор долевого участия Внесите первоначальный взнос 5% и оплачивайте по графику рассрочки от 20 000 рублей в месяц.

Это ВЫГОДНО:

Вы успеваете приобрести желаемую планировку на нужном этаже. Фиксируете базовую стоимость квартиры (ни для кого не секрет, что с ростом готовности объекта цена начинает активно расти). При оформлении рассрочки не требуются документы, подтверждающие доход и трудоустройство. Оплачиваемые ежемесячные взносы хранятся на специальном счете эскроу в банке. Накопив на счете достаточную для первоначального взноса по ипотеке сумму в 15% от стоимости квартиры, вы можете легко оформить ипотеку на оставшуюся сумму, подтвердив первоначальный взнос выпиской со счета экскроу, либо продолжить оплачивать ежемесячные взносы по графику рассрочки — решение за вами!

Жилой комплекс «Талисман» — современный комфортный дом в самом центре Мотовилихинского района. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

Здесь всё подчинено комфорту — стильные холлы с высотой потолков до 3,7 м, консьерж-сервис, просторные колясочные комнаты, подземный паркинг и кладовые. Более 30 уникальных планировок квартир учитывают сценарии жизни самых разных семей. Это не только классические квартиры и студии, но и большие четырёх- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями.

Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! На старте продаж стоимость квартир минимальна, и вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир. А накопительная рассрочка от PAN City Group сделает вашу покупку квартиры максимально комфортной. Звоните, и узнайте, какими выгодными инструментами для покупки квартиры Вы можете еще воспользоваться: 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

3Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5 месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тысяч рублей, в 3 и 6 месяцы — по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца и по 25.11.2023 г. размер ежемесячного платежа составляет по 30 тысяч рублей. Оставшаяся сумма оплачивается до 25.12.2023. Размер индексации на первые 6 месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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