Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Творческие проекты получили гранты краевого минкульта Завершился второй этап конкурса Министерства культуры Пермского края «Арт-резиденция» Поделиться Твитнуть

Место размещения арт-объекта в рамках резиденции «Урал» в Губахе. Фото Андрея Кутырева.

Вслед за «Пермской библиотекой» и «Возрождением исторической памяти» завершился и третий грантовый конкурс, который ежегодно проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры под патронатом краевого минкульта. «Арт-резиденция» моложе двух других конкурсов, проходит с 2013 года, но тоже в два этапа каждый год. Этот конкурс — способ поддержать достаточно объёмные и сложные в проведении мероприятия, связанные с созданием коммуникативных площадок, способствующих творческим контактам между деятелями искусства и зрителями и оживляющих культурный ландшафт Пермского края.

Первый этап конкурса этого года прошёл в феврале. Экспертный совет во главе с профессором Андреем Колесниковым изучил 30 заявок и поддержал десять проектов, в числе которых, например, X фестиваль камнерезного искусства в Ординском районе или резиденция кукольного театра «Карабаска» в Доме Дягилева.

На днях определились и победители второго этапа. Конкуренция была нешуточная: из 32 проектов эксперты поддержали всего восемь. Многие их них — это продолжение хорошо известных и очень популярных среди пермяков событий, таких как «Лаборатория современного зрителя» в Пермском театре оперы и балета, другие — новые начинания, идущие в русле избранного пути развития территории, такие как проект Губахинского музея, есть и совершенно новые идеи.

Культурный некоммерческий фонд «Пермский период» получил грант на проведение фестиваля камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (6 +). Руководитель фонда и одноимённой галереи Анатолий Саклаков уже провёл пилотный фестиваль в прошлом году, и эта история вызвала большой отклик и у мастеров, и у зрителей. В рамках фестиваля будет проведён конкурс (офлайн и онлайн), организована выставка работ победителей, пройдут экскурсии, мастер-классы, семинары, будет подготовлена электронная версия альбома-каталога декоративно-прикладного искусства Пермского края.

Губахинский историко-краеведческий музей благодаря победе в конкурсе сможет провести арт-резиденцию «Урал» (12+). Директор музея Евгения Шабурова считает, что резиденция поможет сформулировать ответ на вопросы, куда мы движемся, как нам развивать территорию, как сделать её «местом силы». Главная тема резиденции — «горнозаводская цивилизация» как формула, обозначенная в 1920-е годы молодым профессором пермского университета Павлом Богословским: именно он впервые сказал, что Урал — уникальный цивилизационный феномен, а не просто провинция со старыми заводами.

Арт-резиденция «Урал» — это консолидация творческих сил из двух крупных городов, расположенных по разные стороны Уральского хребта — Перми и Екатеринбурга. В течение девяти дней участники резиденции вместе с жителями Губахи будут осмыслять и формулировать культурный код промышленного города, основанный на уральской региональной идентичности. Направления деятельности резиденции по аналогии с заводскими структурами получили названия «цехов».

«Художественный цех» — это создание пяти арт-объектов для самых посещаемых природных достопримечательностей Губахи — гор Крестовой и Ладейной, места съёмок фильма «Сердце Пармы», «города-призрака» Верхняя Губаха. Темы арт-объектов — индустриальность, природные и климатические особенности Урала, геологические и палеонтологические древности, история и мифология.

В «научно-популярном цехе» четверо учёных расскажут об индустриальном Урале и проектах ревитализации индустриального наследия. На проектной сессии активные жители Губахи, сотрудники учреждений культуры, представители администрации округа постараются сформулировать сильные и слабые стороны существующих проектов, связанных с индустриальным наследием Губахи и территории Кизеловского угольного бассейна, и определят «точки опоры» для дальнейшей работы.

Основой работы «Театрального цеха» станет Молодёжный театр-студия «Доминанта», который на руинах заброшенного рабочего посёлка покажет спектакль «Горнозаводская цивилизация» (12+), созданный режиссёром Романом Букаевым (Красноярск) по мотивам книги Алексея Иванова.

Пермский театр оперы и балета, как уже было сказано, получил грант на продолжение работы «Лаборатории современного зрителя» (12 +) по двум направлениям — «Открытый мир» и «Открытый театр».

В рамках первого направления пройдёт серия лекций-встреч с участием экспертов в рамках подготовки к постановке оперы «Норма» (12 +), концертным исполнениям опер «Река Керлью» (12 +) и «Травиата» (6 +), вечеру одноактных балетов (12 +) в постановке Антона Пимонова, Вячеслава Самодурова и Максима Севагина, опере «Замок герцога Синяя Борода» (16 +). В направлении «Открытый театр» планируется проведение мастер-классов по разным творческим направлениям — актёрского, вокального, хорового.

Театр «Большая стирка» получил грант на постановку музыкального спектакля «Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову» (16 +).

Пермское отделение Союза художников России подготовит выставочный проект «Город — художник — время» (12 +) к 300-летию Перми. Он включает в себя девять художественных выставок, мастер-классы, лекции искусствоведов, творческие встречи с авторами, которые пройдут летом и осенью в Перми и Чусовом.

Елена Постнова, председатель Пермского отделения Союза художников России:

— Это разговор о Перми сквозь призму времени через визуальные образы, созданные художниками разных поколений; проект о городе, в котором живут художники. В начале прошлого века они написали Пермь с её картинами улиц, парков, рек и скверов, преобразив город через творчество, домыслив свою историю и мифологию. Современные художники также создают свою Пермь, особенную и уникальную, где город — это скорее мечта, а художник — мечтатель. Меняя место силой воображения, авторы создают Пермь, где присутствие художника ощущается во всей полноте выразительности и чуткости.

Пермский дом народного творчества «Губерния» благодаря гранту проведёт интенсивную школу инклюзивной хореографии «Танцуют все!» (18 +), Лысьвенский культурно-деловой центр — цикл лабораторий-практикумов по народному творчеству «Расписная городьба» (12 +), а Центр поддержки музеев «Красный угол» создаст в Центральном выставочном зале Перми выставку работ пермских художниц (12 +), куратором которой выступит Татьяна Нечеухина.

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