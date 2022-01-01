Елена Синица Эдуард Соснин: Доходы от туризма растут, а от продажи машин падают С начала года почти вдвое уменьшилась выручка пермских кинотеатров Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В среду, 8 июня, прошло заседание комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам. На нём глава регионального минэка Эдуард Соснин представил три крупных доклада: о реализации приоритетных инвестиционных проектов, мерах поддержки для бизнеса и о трудовой миграции в крае.

Приоритетные проекты





На данный момент в краевом реестре 54 приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Согласно плану, общий объём инвестиций в них составит 506 млрд руб. Также за счёт этого появится порядка 10 тыс. рабочих мест, отметил Соснин.





При этом большинство проектов связаны с обрабатывающими производствами (23). Плановый объём инвестиций составляет 279 млрд руб., реализовано уже 168 млрд руб. Ещё семь проектов реализуются в направлениях строительство, здравоохранение, научная деятельность, образование, информация и связь. На них планируется направить 16 млрд руб., из которых 10,6 млрд руб. уже реализовано.





Ещё четыре проекта в реестре зарегистрированы в отрасли розничной торговли. Общий объём инвестиций по плану — 15 млрд руб. (из них 7,3 млрд руб. использовано). По три проекта зарегистрировано в отраслях «добыча полезных ископаемых», «транспортировка и хранение», «лесное хозяйство и рыбный промысел».





Как пояснил Соснин, для предпринимателей, реализующих ПИПы, предусмотрен ряд налоговых преференций. В частности, они могут применять инвестиционный налоговый вычет на прибыль. Так, вычет составит до 60% расходов на создание и приобретение основных средств или расходов. Кроме этого, предусмотрен вычет до 40% расходов на модернизацию основных средств или создание объектов инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.





Помимо этого, есть возможность снизить ставку по налогу на прибыль до 10% и получить земельные участки в льготную аренду без торгов.





При этом инвестиции в проект должны составлять от 100 млн руб., для муниципалитетов порог входа снижен до 20 млн руб. Необходимо также зарегистрировать юрлицо или обособленное подразделение на территории региона. Кроме этого, нужно подтвердить финансирование 15% объёма проекта за счёт собственных средств.





Меры поддержки





Затем глава минэка также доложил о результатах мониторинга состояния отраслей бизнеса. Мониторинг осуществлялся по данным контрольно-кассовой техники. По словам Соснина, почти во всех сферах предпринимательства замечена положительная динамика доходов.





Так, в сфере кино в мае 2022 года выручка составила 40,5 млн руб. Однако это ненамного больше, чем в «ковидный» май 2021 года: тогда выручка составила 37,6 млн руб. При этом в январе 2022 года кинотеатры выручили 70,9 млн руб., в феврале - 36,5 млн руб.





Заметно возросла выручка у гостиничного бизнеса: в мае этого года она достигла 224,4 млн руб. (в мае 2021 года — 140,5 млн руб., в январе 2022 года - 135,9 млн руб.).





В сфере отдыха и развлечений за аналогичный период выручка составила 139 млн руб., годом ранее она достигала 114,5 млн руб., а в январе этого года - 115,7 млн руб.





Значительные изменения отмечаются в направлении туризма. Суммарная выручка за май 2022 года в этой сфере составила чуть более 580 млн руб. Годом ранее выручка составляла 391,4 млн руб. Примечательно, что в январе выручка бизнеса в этой сфере составила 375, млн руб., в феврале - 488,1 млн руб.





Напротив, значительное падение зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами. Здесь выручка в мае за год упала до 3,2 млрд руб. (в мае 2021 — 5,9 млрд руб.). В январе выручка в этом направлении составляла 4,7 млрд руб.





Небольшое снижение выручки замечено у театров и концертных клубов: 26,3 млн руб. в мае 2022 года против 27,4 млн руб. в мае 2021 года. Самым провальным месяцем в 2022 году для этой сферы стал февраль. Тогда выручка составляла 16,8 млн руб.





Выручка парикмахерских и салонов красоты в мае этого года достигла 137,5 млн руб., годом ранее она составляла 88,3 млн руб. Для этого направления бизнеса февраль, напротив, стал самым удачным: выручка достигла 165,8 млн руб. Общепит в мае 2022 года показал выручку в 2,9 млрд руб. (в мае 2021 года — 2 млрд руб.). В начале года выручка в этой сфере составляла 2,3 млрд руб.





В заключение Соснин отметил, что в регионе могут ввести новые меры поддержки. Возможность расширения мер рассмотрят по итогам второго квартала года.





«Работа по мониторингу перечня пострадавших отраслей ведётся в режиме онлайн, — пояснил Соснин. — На штабе было принято решение, что мы вернёмся к обсуждению вопроса по расширению перечня по итогам второго квартала. Там будет видно, как адаптировалась экономика к новым условиям».





Трудовая миграция





Кроме этого, глава минэка доложил о состоянии трудовой миграции в регионе. Для ведения трудовой деятельности в стране мигранты должны приобретать патент. Он может быть куплен на период от одного месяца до года. В Пермском крае в 2022 году его стоимость составляет 4,1 тыс. в месяц.





В прошлом году было приобретено 13 794 патента (для сравнения: в 2020 году — 8164, в 2019 — 14 116). При этом из этих 13,8 тыс. граждан 53% граждане Таджикистана, 41% — Узбекистана, 6% — Азербайджана и около 1% — Молдовы и Украины.





Порядка 56% трудовых мигрантов трудоустроены у физлиц, 44% — в организациях и ИП. Фактические поступления в 2021 году от трудовой миграции составили 345 млн руб.





Как отметил Соснин, низкая стоимость патента в Пермском крае позволяет конкурировать с другими, более развитыми регионами.





Также он сообщил, что в 2022 году порядка 51% мигрантов в регионе занимали должности подсобных рабочих, мойщиков посуды, уборщиков, дворников, охранников, домработников. Около 19% работают каменщиками, монтажниками, штукатурами, электромонтажниками.

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