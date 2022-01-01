Елена Синица Докатились Общественная палата Пермского края обсудила проблемы транспортной реформы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 16 мая, состоялось заседание Общественной палаты на тему проблем реализации транспортной реформы в Перми. Присутствующие на заседании обсудили ценовую доступность городского транспорта, маршрутную сеть, а также проблемы новых контрактов для перевозчиков.

Оплата проезда и штрафы





В конце января состоялось заседание рабочей группы на тему реализации транспортной реформы в Перми. Как сообщил глава дептранса Перми Анатолий Путин, в целом вопросы, которые поступали в ведомство от рабочей группы, можно разделить на шесть блоков. К ним относятся проблемы с оплатой проезда, ценовая доступность и штрафы, увеличение количества транспорта, соблюдение расписания движения, открытие и изменение маршрутов, остановочные пункты.





Так, попадание банковских карт в стоп-лист и отложенные списания обусловлены техническими особенностями и являются штатными ситуациями, начал Путин. По его словам, ведомство вело «серьёзную разъяснительную работу и продолжает вести». Всю историю поездок и списаний можно проверить на сайте «Гортранса».





Часть вопросов в этом блоке также касалась неисправности валидатора. Их исправная работа — зона ответственности перевозчика. Тем не менее, «Гортанс» также контролирует этот аспект: в апреле исправность валидаторов достигала 99,75%, сказал Анатолий Путин. В то же время в случае с неработающим валидатором в транспорте предлагается альтернатива: оплата через QR-коды и наличными, добавил он.





Однако были обращения, связанные и со сложностями оплаты наличными при бескондукторной системе. Водители и пассажиры уже адаптировались к этому, уверяет глава дептранса:





«Сейчас в среднем за рейс к водителю обращается пять человек. Это небольшое количество, поэтому не возникает каких-либо задержек. В перспективе планируется сделать довольно большой шаг в плане повышения надёжности системы оплаты проезда, — пояснил Анатолий Путин. — В настоящий момент министерством транспорта проводится отбор единого оператора, который возьмёт на себя ответственность за работу всех компонентов этой системы».





Другой блок вопросов — увеличение штрафов с 500 до 2,5 тыс. руб. Штраф в первую очередь имеет сдерживающую функцию, говорит Путин. При этом, по его словам, вопросы в основном возникали не столько из-за размера штрафа, сколько из-за риска получения штрафа человеком, который хотел, но не смог оплатить проезд.





Система выписывания штрафа многоэтапна, начал пояснять глава дептранса. Контролёр только выявляет безбилетников, а все спорные ситуации рассматриваются непосредственно в самом департаменте. При этом контролёры сейчас раздают буклеты о действиях в различных спорных ситуациях, связанных с оплатой проезда.





Ценовая доступность и новые маршруты





Ещё часть вопросов затрагивает тему ценовой доступности для отдельных групп населения. Среди ключевых групп малоимущие пенсионеры с небольшим количеством поездок и многодетные, но не малоимущие семьи.





«Хочу отметить, что почти каждый второй житель Перми попадает под существующие льготные категории. Каждая третья поездка в общественном транспорте Перми по проездным», — сказал Анатолий Путин.





Это говорит о том, что существующая экономическая модель формирования тарифа, гражданских и льготных проездных сбалансирована. В то же время введение других мер поддержки возможно только в том случае, если рассматривать финансирование за счёт других категорий граждан или за счёт изменений в бюджете. Отыскать данные возможности непосредственно в рамках транспортной отрасли на текущий момент невозможно, заключил он.





Кроме этого, Анатолий Путин сообщил, что возвращение бесплатных пересадок невозможно.





По его словам, большая часть транспортных связей относительно первоначального проекта маршрутной сети сохранена. Кроме этого, снижена стоимость безлимитных проездных.

Исходя из этого, одновременно сохранить большое количество беспересадочных маршрутов и вернуть бесплатные пересадки экономически невозможно.





«Мы много говорили о том, что изначально бесплатная пересадка была предусмотрена в случаях изменения маршрутной сети. Первоначальный проект подразумевал гораздо более серьёзное сокращение маршрутов нежели сейчас, — сказал Анатолий Путин. — На текущий момент большая часть связей сохранена. И опять же использование проездных: те, кто раньше совершали пересадку, перешли на использование безлимитных проездных».





Говоря о развитии маршрутной сети, глава ведомства отметил, что за 2021-2022 годы в Перми продлили 14 имеющихся маршрутов и открыли три новых. Помимо этого, ведётся работа по охвату новых микрорайонов. В частности, в планах запуск маршрутов по ул.Восстания, Кировоградской, Окулова, Гашкова, Татищева и Сапфирной. При этом Анатолий Путин подчеркнул, что «залогом развития маршрутной сети и увеличения количества новых маршрутов является добросовестная оплата проезда пассажирами».





Поддержка перевозчиков





С докладом выступил и глава краевого минтранса Андрей Алякринский. Он рассказал о существующих мерах поддержки для перевозчиков. Так, в числе таких мер выплата аванса в рамках заключённых государственных контрактов. Кроме этого, для участия в конкурсе снижены требования к резервным транспортным средствам (возраст не старше пяти лет) и к установке допоборудования.





Помимо этого, доступна отсрочка до полугода по приобретению новых автобусов. Также уменьшен размер обеспечения контракта до минимально возможных 0,5%, с возможным возвратом наличных средств, внесённых в виде обеспечения.





Новые контракты, метро и троллейбусы





Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов по окончании доклада отметил, что в части работы перевозчиков диалог с властью и министерствами есть «и это хорошо, что идёт какое-то движение позиций». В качестве положительного момента Олег Жданов назвал запуск наземного городского метро.





«Это тоже важный компонент, потому что реформы не могут сводиться просто к тому, что машин становится меньше или больше, а маршруты стали длиннее или короче. Реформа предполагает изменение этих акцентов, распределение транспортных потоков, пересаживание людей из личного транспорта на удобный общественный», — пояснил он.





Говоря о «не очень положительном», Жданов вспомнил решение об отказе от троллейбусов: «Для примера могу сказать, в майские праздники был в Санкт-Петербурге. Там ходят троллейбусы и контактная сеть не сильно нарушает вид города. Это к вопросу о том, что мы рубим сплеча. Рубить легко, кого-то оставить без работы, троллейбусы отдать, а следом ставить вопрос замещения автобусами. Это про подход к реформе в целом».





Кроме этого, Жданов обратил внимание на тему контрактов с перевозчиками. По его словам, в последнее время сложилась такая практика, что начальная цена контракта стала «заведомо сразу же понижаться на какой-то процент». Есть начальная цена контракта, посчитанная федеральным минтрансом, она понижается на 20-30% и за эту стартовую сумму предлагается уже работать бизнесу, добавил он.





«Мы заведомо загоняем бизнес в серую схему: либо они зарплату будут платить неправильно, либо не пользоваться станцией технического обслуживания. Что-то будет происходить не так», — сказал Олег Жданов.





Помимо этого, он отметил, что требования по «новизне» транспорта при объявлении конкурсов «явно завышены».





«Эксплуатационный срок подвижного состава составляет семь лет. Весь срок контракта он не должен выходить за этот показатель, — сказал Жданов — Вот наше предложение, которое мы неоднократно направляли. Нам же отвечали: «давайте сделаем компромиссный пятилетний». У меня вопрос с точки зрения бизнеса: что делать предпринимателю с автобусами, которые отработали пять лет? Куда теперь с ними?»





По его словам, они не «отработали» ещё примерно 30% стоимости, поэтому остаётся только один вариант — продавать автобусы в другой регион, потому что в Пермском крае они больше не могут работать.





Ещё один аспект, поднятый Ждановым, это сроки, на которые проводятся контракты. По его мнению, что в сегодняшних условиях контракты должны быть более короткими, потому что на пять лет спрогнозировать стоимость топлива, запчастей практически нереально, а так «будут потом опять демарши, уходить». Он также отметил, что цена контракта — цена работы за пять лет, соответственно перевозчик должен предоставить гарантию по обеспечению маршрута на весь период.





Напомним, что ранее администрация Перми подвела итоги конкурса по пятилетним контрактам на обслуживание автобусных маршрутов. На 27 маршрутов найти перевозчиков не удалось





Нужно проанализировать реальную стоимость действующих контрактов, согласился председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по общественному контролю Михаил Иванов.





«Вы же видите, сколько уже ушло перевозчиков, потому что невозможно нормально работать. У нас сегодня ещё и не хватает водителей. Водители работают с большой переработкой — по 20 часов. Есть случаи, что и по 22 смены в месяц работают. Вообще не отдыхают люди. Нехватка водителей страшная», — сказал Иванов.





Рост жалоб





Уполномоченный по правам человека Павел Миков предложил обратить внимание на реализацию транспортной реформы не только в пределах краевой столицы, но и по региону в целом. По его словам, в 2021 году в адрес уполномоченного поступило в два раза больше жалоб, связанных с нарушением прав пассажиров, если сравнивать с 2019-м.





В числе проблем, с которыми обращались жители, Миков назвал фактическое сокращение числа остановочных пунктов. С его слов, так называемые остановки «по требованию» фактически исчезли с маршрутов.





Есть жалобы и касаемо безопасности на дорогах. Остановки устанавливаются таким образом, что фактически, чтобы дойти безопасно по пешеходному переходу к остановке, нужно пройти 1,5-2 км, сказал Миков. При этом, такая проблема присутствует и в пределах Перми, добавил он. Кроме этого, по межмуниципальным маршрутам поступают жалобы на увеличение временных промежутков между маршрутами.





В результате было принято решение ещё раз собрать рабочую группу для обсуждения данных вопросов. Кроме этого, было предложено изменить состав рабочей группы, так как она была «заточена» под решение только городских проблем.

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