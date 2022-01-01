Дом с заботой о настоящем и взглядом в будущее Премиальный МФК «Москва» станет одним из наиболее подходящих для семейного проживания в Перми Поделиться Твитнуть

Безопасность

Территория и инфраструктура комплекса безопасна и комфортна для детей любого возраста. Это обеспечивается благодаря системе контроля доступа, наличию более 200 камер, охранников в каждой секции, цифровой IP-домофонии с приложением. Сигнал с камер наблюдения приходит на смартфон родителей, они могут наблюдать за прогулкой своих детей. Каждый вход в подъезд безбарьерный, ребёнок любого возраста на любом транспортном средстве — будь то коляска, велосипед, самокат или снегоход — спокойно может самостоятельно войти в подъезд. Для велосипедов предусмотрены держатели. Территория МФК «Москва» охраняется круглосуточно.

Собственная детская инфраструктура

МФК «Москва» предлагает широкие возможности для игр детей разного возраста. Здесь не одна, а две детских площадки, плюс просторная универсальная спортивная коробка 28х14 м. Первая площадка на стилобате для детей от 0+ разработана компанией «Тайга». Она выполнена из экологичных сертифицированных материалов, в частности из сибирской лиственницы, имеет необычный футуристичный дизайн, включает качели, песочницу, игровой комплекс. Площадка премиум-класса отличается повышенной безопасностью форм и конструкций и внешне напоминает скорее арт-объект. Цвета площадки естественны для глаз. Что важно, доступ на площадку имеют только жители дома. Вторая площадка для детей постарше включает игровой комплекс, скамейки, беседки. Здесь дети могут отдыхать или даже делать уроки в хорошую погоду. Обе площадки подсвечиваются и открыты в любое время суток. На всей территории комплекса действует Wi-Fi.

Здоровье детей

В «Москве» установлено центральное кондиционирование в каждой квартире, используется оборудование от французского производителя CIAT, а также система приточно-вытяжной вентиляции от мирового лидера Swegon (Швеция), а это значит, что жители каждой квартиры будут дышать действительно свежим воздухом. Также в МФК «Москва» предусмотрена четырёхступенчатая система очистки воды. Дети резидентов не простудятся, ведь комплекс предусматривает возможность без выхода на улицу переходить из квартиры в фитнес-клуб World Class, в котором, кстати, есть отдельный безопасный детский бассейн. Множество зелёных зон и экологичные детские площадки также гарантируют здоровье маленьких жителей клубного дома.

Детали для повышенного комфорта

Застройщик продумал и реализовал множество деталей, которые обеспечивают практичность и важны для семей с детьми. В каждом подъезде МФК «Москва» есть просторная колясочная, что позволяет не нести грязь с уличного детского транспорта в квартиру. На входе дети могут помыть обувь встроенным душем после прогулки. Внизу организованы гостевые санузлы, чтобы дети не отвлекались от игр и не тратили время на подъём в квартиру. На закрытой территории есть специальная зона, где можно гулять с домашними питомцами, не нужно выходить за территорию, так что родители могут быть спокойны за безопасность своих детей. В непогоду дети могут находиться в лобби на первом этаже. Что немаловажно для семей с детьми, в шаговой доступности от МФК «Москва» находятся три школы, две больницы, детский сад, ТРК «Семья», набережная Камы для прогулок.

Фитнес всей семьёй

Если родители ведут здоровый образ жизни, то в МФК «Москва» есть для этого всё необходимое. В фитнес-клубе федеральной сети World Class предлагается фитнес и для детей, и для взрослых, годовые детские карты поступят в продажу уже этим летом. Детская карта (до 16 лет) будет включать спортивно-развивающие занятия, йогу в гамаках для детей. Есть и дополнительные опции, например индивидуальное плавание для детей в отдельном безопасном бассейне со специальным температурным режимом. У родителей же в карты бесплатно включено несколько часов посещения детской комнаты с малышами от трёх лет. В World Class для посетителей предлагается отдельная семейная раздевалка, fresh-бар и супервайзер, для того чтобы ребёнок не оставался без присмотра ни на минуту.

«Для меня семейные ценности имеют колоссальное значение. И когда на этапе создания проекта мы думали о том, каким будет дом «Москва», в первую очередь представляли его удобным и идеальным для семей с детьми. Могу сказать точно, что мы предусмотрели всё до мелочей, учли детали, которые так просто упустить. Например, ручки входных дверей достаточно легко открываются, а сами двери не тяжёлые для ребёнка. А лифты OTIS, пожалуй, лучшие в мире. И таких нюансов очень много», — рассказывает Наталия Кузнецова, коммерческий директор АО «Кортекс».

КОНТАКТЫ:

Адрес отдела продаж МФК «Москва» с клубным домом:



Режим работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

Тел. 8-800-737-77-59

Сайт: г. Пермь, ул. Пермская, 31.Режим работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.Тел. 8-800-737-77-59Сайт: Dommoskva.ru

Адрес офиса продаж World Class:



Режим работы: будни с 11:00 до 20:00, выходные с 12:00 до 18:00.

Клуб «World Class Пермь» в МФК «Москва» расположится на ул. Пермской, 33.

Тел. 8-800-505-38-62

start@wclass-prm.ru

Сайт: г. Пермь, ул. Пермская, 31.Режим работы: будни с 11:00 до 20:00, выходные с 12:00 до 18:00.Клуб «World Class Пермь» в МФК «Москва» расположится на ул. Пермской, 33.Тел. 8-800-505-38-62Сайт: www.wclass-prm.ru

Согласно обновленному классификатору объектов недвижимости РГР за 2020 г. Информация о застройщике АО «Кортекс» и проектной декларации на сайте dommoskva.ru и наш.дом.рф

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