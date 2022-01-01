Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спектакль, концерт и выставки Пермь отмечает юбилей Сергея Дягилева Поделиться Твитнуть

Книга "История русского балета"

Библиотека им. Горького

Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева, великого русского антрепренёра.

Пермская краевая филармония подготовила юбилейную концертную программу «Дом в Перми, или пермские Афины» (6+). Солисты филармонии Гульназ Гарипова (фортепиано), Владимир Заранко (баритон) и Василий Еговцев (скрипка), а также юные музыканты — лауреат городских, краевых и международных конкурсов, учащаяся ДШИ №9 Злата Печенева (фортепиано) и стипендиат фонда «Новые имена», фонда Владимира Спивакова и международного фонда им. С.В. Рахманинова, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат международных конкурсов Лев Бакиров (фортепиано) — исполнят произведения русских и французских композиторов дягилевского круга.

Концерт состоится в Органном зале 31 марта в 19:00.

В фойе первого этажа краевой библиотеки им. Горького открылась выставка к 150-летию со дня рождения Дягилева (0+). В экспозиции представлены книги по истории русского балета, номера журнала «Мир искусства», труды историков и исследователей театрального творчества и «Русских сезонов».

Среди изданий выставки её организаторы выделяют «Историю русского балета» (2009), рассказанную в рисунках, мемуарах и фотографиях, подготовленную на основе архива художника Михаила Ларионова. В издании впервые опубликована полная «Хроника премьер «Русского балета Дягилева».

Выставка «Знаменитая пермская семья. К 150-летию со дня рождения С.П. Дягилева» (6 +) открывается 31 марта в читальных залах Государственного архива Пермского края (ГАПК).

Огромное влияние на формирование личности будущего импресарио оказала его семья в Перми. В ГАПКе собран богатейший фонд фотографий и документов, связанных с "пермским периодом" Сергея Дягилева и с семьёй Дягилевых. Родоначальником пермской ветви рода Дягилевых был прадед Сергея Павловича – Дмитрий Васильевич Дягилев, пермский губернский казначей, который после выхода в отставку занялся благотворительностью, музыкой и искусством. В доме деда Сергея, Павла Дмитриевича Дягилева на улице Сибирской собирался музыкальный кружок, оставивший яркий след в культурной жизни Перми второй половины XIX в.

На выставке показаны редкие документы о служебной деятельности прадеда и отца импресарио, планы и чертежи дома Дягилевых, программы вечеров, которые проводились в этом доме, фотографии членов семьи, а также документы об учёбе самого Сергея Павловича в Пермской мужской гимназии. Большая часть документов экспонируется впервые.

Экспозиция будет размещаться в читальных залах архива до конца апреля 2022 года.

Юбилей великого импресарио в апреле отметит Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» (12+), который в нынешнем году посвящается этой дате. На открытии состоится премьера спектакля «Дягилев. Hommage» (12+) — это вечер современных хореографических миниатюр на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Анатолия Лядова и Клода Дебюсси.

Четыре приглашённых хореографа: Юлия Бачева (Санкт-Петербург), Александр Могилёв (Москва), Алексей Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакль войдёт в постоянный репертуар Пермского балета.

Сергей Дягилев родился 19 марта (по новому стилю 31) 1872 года в Новгородской губернии, однако его детство и ранняя молодость прошли в Перми. «Большой шарлатан» (как он сам называл себя), Дягилев открыл миру Шаляпина, Пикассо, Стравинского, русский балет и коренным образом повлиял на дальнейшее развитие всей мировой культуры.

В Перми сохранился дом семьи Дягилевых, где находится Дягилевская гимназия, общественный музей Дягилева и концертный зал. В 1987 году группа энтузиастов начала проводить в Перми дягилевские события: научные Дягилевские чтения, выставки, концерты; в 1988 году в рамках дягилевских событий впервые состоялся конкурс «Арабеск», с 2003 года начал проходить Международный Дягилевский фестиваль.

В нынешнем году Дягилевский фестиваль пройдёт с 10 по 19 июня.

В Пермском крае есть ещё несколько памятников, связанных с Сергеем Дягилевым и его семьёй: это церковь в селе Завод Никольский и комплекс строений в Бикбарде Куединского района, где в нынешнем году впервые состоится фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых» — цикл культурно-образовательных мероприятий, посвящённых жизни и деятельности семьи Дягилевых в Бикбарде. Грант на проведение фестиваля Куединский районный музей выиграл на музейном конкурсе Министерства культуры Пермского края.

В рамках фестиваля пройдёт арт-резиденция для художников с выездами на пленэр, по результатам которой будет обновлена экспозиция «Дягилевы в Бикбарде» (6+) в Куединском музее. Кроме того, пройдут литературно-музыкальные гостиные, художественные выставки, мастер-классы, экскурсии о жизни и деятельности семьи Дягилевых, выступления фольклорных коллективов Куединского округа, произведения местных поэтов, театрализованное мероприятие «Бал в усадьбе Дягилевых» (12+).

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