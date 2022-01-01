Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Спектакль, концерт и выставки
Пермь отмечает юбилей Сергея Дягилева
Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева, великого русского антрепренёра.
Пермская краевая филармония подготовила юбилейную концертную программу «Дом в Перми, или пермские Афины» (6+). Солисты филармонии Гульназ Гарипова (фортепиано), Владимир Заранко (баритон) и Василий Еговцев (скрипка), а также юные музыканты — лауреат городских, краевых и международных конкурсов, учащаяся ДШИ №9 Злата Печенева (фортепиано) и стипендиат фонда «Новые имена», фонда Владимира Спивакова и международного фонда им. С.В. Рахманинова, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат международных конкурсов Лев Бакиров (фортепиано) — исполнят произведения русских и французских композиторов дягилевского круга.
Концерт состоится в Органном зале 31 марта в 19:00.
В фойе первого этажа краевой библиотеки им. Горького открылась выставка к 150-летию со дня рождения Дягилева (0+). В экспозиции представлены книги по истории русского балета, номера журнала «Мир искусства», труды историков и исследователей театрального творчества и «Русских сезонов».
Среди изданий выставки её организаторы выделяют «Историю русского балета» (2009), рассказанную в рисунках, мемуарах и фотографиях, подготовленную на основе архива художника Михаила Ларионова. В издании впервые опубликована полная «Хроника премьер «Русского балета Дягилева».
Выставка «Знаменитая пермская семья. К 150-летию со дня рождения С.П. Дягилева» (6 +) открывается 31 марта в читальных залах Государственного архива Пермского края (ГАПК).
Огромное влияние на формирование личности будущего импресарио оказала его семья в Перми. В ГАПКе собран богатейший фонд фотографий и документов, связанных с "пермским периодом" Сергея Дягилева и с семьёй Дягилевых. Родоначальником пермской ветви рода Дягилевых был прадед Сергея Павловича – Дмитрий Васильевич Дягилев, пермский губернский казначей, который после выхода в отставку занялся благотворительностью, музыкой и искусством. В доме деда Сергея, Павла Дмитриевича Дягилева на улице Сибирской собирался музыкальный кружок, оставивший яркий след в культурной жизни Перми второй половины XIX в.
На выставке показаны редкие документы о служебной деятельности прадеда и отца импресарио, планы и чертежи дома Дягилевых, программы вечеров, которые проводились в этом доме, фотографии членов семьи, а также документы об учёбе самого Сергея Павловича в Пермской мужской гимназии. Большая часть документов экспонируется впервые.
Экспозиция будет размещаться в читальных залах архива до конца апреля 2022 года.
Юбилей великого импресарио в апреле отметит Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» (12+), который в нынешнем году посвящается этой дате. На открытии состоится премьера спектакля «Дягилев. Hommage» (12+) — это вечер современных хореографических миниатюр на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Анатолия Лядова и Клода Дебюсси.
Четыре приглашённых хореографа: Юлия Бачева (Санкт-Петербург), Александр Могилёв (Москва), Алексей Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакль войдёт в постоянный репертуар Пермского балета.
Сергей Дягилев родился 19 марта (по новому стилю 31) 1872 года в Новгородской губернии, однако его детство и ранняя молодость прошли в Перми. «Большой шарлатан» (как он сам называл себя), Дягилев открыл миру Шаляпина, Пикассо, Стравинского, русский балет и коренным образом повлиял на дальнейшее развитие всей мировой культуры.
В Перми сохранился дом семьи Дягилевых, где находится Дягилевская гимназия, общественный музей Дягилева и концертный зал. В 1987 году группа энтузиастов начала проводить в Перми дягилевские события: научные Дягилевские чтения, выставки, концерты; в 1988 году в рамках дягилевских событий впервые состоялся конкурс «Арабеск», с 2003 года начал проходить Международный Дягилевский фестиваль.
В нынешнем году Дягилевский фестиваль пройдёт с 10 по 19 июня.
В Пермском крае есть ещё несколько памятников, связанных с Сергеем Дягилевым и его семьёй: это церковь в селе Завод Никольский и комплекс строений в Бикбарде Куединского района, где в нынешнем году впервые состоится фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых» — цикл культурно-образовательных мероприятий, посвящённых жизни и деятельности семьи Дягилевых в Бикбарде. Грант на проведение фестиваля Куединский районный музей выиграл на музейном конкурсе Министерства культуры Пермского края.
В рамках фестиваля пройдёт арт-резиденция для художников с выездами на пленэр, по результатам которой будет обновлена экспозиция «Дягилевы в Бикбарде» (6+) в Куединском музее. Кроме того, пройдут литературно-музыкальные гостиные, художественные выставки, мастер-классы, экскурсии о жизни и деятельности семьи Дягилевых, выступления фольклорных коллективов Куединского округа, произведения местных поэтов, театрализованное мероприятие «Бал в усадьбе Дягилевых» (12+).
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